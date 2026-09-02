Главу фонда «Дом с маяком» Лиду Мониаву доставили на допрос в СКР

Основательницу и директора благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиду Мониаву доставили в следственный отдел, но протокол о задержании не составили. Пока ее не допрашивали и обвинений не предъявляли. Об этом «Ъ» сообщил ее адвокат Михаил Бирюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Утром по месту проживания Лиды Мониавы провели обыск. В постановлении о производстве обыска было указано, что мероприятия проводятся по уголовному делу, которое было возбуждено по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти…»).

Детский хоспис «Дом с маяком» Лида Мониава возглавляет с 2018 года. Учреждение оказывает паллиативную помощь тяжелобольным детям. 27 января Лиду Мониаву задерживали и доставляли в отдел полиции. Через месяц Измайловский суд Москвы оштрафовал ее на 45 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии из-за трех публикаций в Telegram.

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Отдел происшествий