«Медскан» и «Нетрика Медицина» создадут предприятие на базе медицинской платформы

АО «Медскан» (входит в контур управления Росатома) и ООО «ЭлНетМед» («Нетрика Медицина») подписали меморандум о стратегическом партнерстве на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Документ завизировали заместитель гендиректора по стратегии и инвестициям «Медскана» Станислав Благин и генеральный директор «ЭлНетМед» Никита Дементьев.

Стороны планируют до конца 2026 года создать совместную компанию «Медскан Нетрика». Новая структура объединит клиническую экспертизу и медицинскую инфраструктуру «Медскана» с компетенциями «Нетрики Медицины» в области интеграции информационных систем и обмена медицинскими данными. Основной задачей станет развитие платформы, которая свяжет медицинские организации, цифровые сервисы и данные пациента в единый маршрут — от записи на прием и диагностики до лечения и последующего наблюдения.

Клиники-партнеры смогут сохранить самостоятельность, бренд и действующие информационные системы, получив доступ к технологиям, аналитическим инструментам и решениям для повышения операционной эффективности. Использование медицинских данных будет осуществляться исключительно с согласия пациента.

Заместитель гендиректора «Медскана» Станислав Благин отметил, что рынок частной медицины остается недостаточно консолидированным: на пять крупнейших игроков приходится около 7%. По его словам, переход к платформенной модели позволит эффективнее использовать существующую инфраструктуру и распространить единые стандарты доступности и качества помощи в регионах.

Генеральный директор «ЭлНетМед» Никита Дементьев добавил, что за год совместной работы компании провели более 100 пилотных проектов и подтвердили бизнес-модель. «Сегодня к решениям "Нетрики Медицины" подключены около 10 000 клиник, а сеть "Медскана" объединяет 70 медицинских центров. За год совместной работы мы провели более 100 пилотных проектов, проверили бизнес-модель и готовы перейти к ее масштабированию», — заявил он.