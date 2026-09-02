Зарубежные СМИ: Какой будет политика Германии в отношении России?

Прекращение работы генконсульства в Бонне, закрытие Русского дома в Берлине и ужесточение въезда для россиян — ФРГ объявила о новых мерах против РФ. Накануне власти Германии официально обвинили Москву в попытке теракта в аэропорту Лейпцига. Инцидент произошел в начале августа. Тогда в охраняемой зоне аэропорта, возле украинского самолета Ан-124 обнаружили дрон со взрывчаткой. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что министры иностранных дел стран ЕС обсудят дальнейшие шаги во время своей встречи в Ирландии. Ситуацию разберут и на заседании совета НАТО. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Инцидент в Лейпциге произошел три недели назад, но ФРГ только сейчас предъявила обвинения России. И это неслучайно, пишут европейские СМИ. Берлин намеренно не стал сразу обвинять Москву, несмотря на требования отдельных политиков. Важно было показать, что власти провели полноценное расследование, которое может стать основой для весомых действий против РФ, сообщает государственный портал Tagessсhau.

Среди доказательств, которые собрали немецкие спецслужбы, данные местной разведки, анализ самих беспилотников, связь с другими инцидентами на территории Германии. Вывод — дроны схожи с теми, которые Россия якобы использует в боевых действиях на Украине. Речь о «полномасштабной гибридной войне против Европы». Впрочем, Tagessсhau оговаривается: следствие хоть и выявило одного подозреваемого, но так и не назвало его имя. Кроме того, Федеральная служба по защите Конституции публично не сообщала о каких-либо задержаниях или обысках.

Поэтому нельзя сказать, что Германия представила полный массив доказательств, пишет Reuters. Однако Берлину уже сейчас ничто не мешает перейти от слов к делу. Например, объявить о новых антироссийских санкциях, более жестких, чем те, которые планирует утвердить ЕС.

Первым о таких планах сообщило Politico. По информации источников издания, рассматриваются и другие меры, в частности, увеличение поставок немецкого оружия на Украину. Reuters также отмечает, что в Лейпциге находится один из ключевых перевалочных узлов для НАТО. Так, через аэропорт переправляли военную помощь Киеву.

При этом обвинение в адрес Москвы и прозвучало накануне выборов в парламент земли Саксония-Анхальт. По оценкам аналитиков, условно пророссийская «Альтернатива для Германии» может впервые завоевать большинство в отдельно взятом регионе страны.

Берлин сознательно пошел на ухудшение дипломатических отношений с Москвой. Поддержали этот шаг и ЕС, и НАТО. Но за рамки Североатлантический альянс не выйдет, считает Die Welt. Источники газеты обращают внимание, что Германия отказалась применять 4-ю статью коллективного договора. Она предусматривает консультации между союзниками, если государство-член НАТО объявляет о наличии внешней угрозы.

Начиная с февраля 2022-го, Берлин трижды мог пойти на такой шаг. Но всякий раз правительство от него воздерживалось, напоминает Die Welt.