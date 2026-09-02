В Бурятии построят первое в России производство электрогрузовиков за 12 млрд руб

Китайская компания «Хуаньцю Тунлянь» из Хайнаня откроет в Бурятии завод по производству электрогрузовиков с объемом инвестиций в 12 млрд руб. Как сообщил в своих соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов, аналогов такого производства в России пока нет. Первые две машины будут собраны уже в сентябре этого года.

Соответствующее инвестсоглашение подписано на ХI Восточном экономическом форуме между правительством Бурятии, группой компаний «Байкалавтотрак» и китайской компанией. По информации господина Цыденова, новое производство будет поэтапно локализовано через сотрудничество с российскими производителями электродвигателей и аккумуляторов.

Пресс-служба правительства Бурятии уточняет, что вложения в новое производство будут осуществляться в два этапа: 6,5 млрд руб — на первом и 5,5 млрд руб. — на втором этапе. Выход на полную проектную мощность ожидается к 2036 году. Проект будет реализован в городе Улан-Удэ. Помимо электрогрузовиков, завод планирует производить автомобили, работающие на дизельных, газовых и гибридных двигателях. Проект подразумевает создание 250 рабочих мест. Помимо производственных мощностей, инвестор планирует возвести выставочный центр, спортивный зал и торговый комплекс, а также обустроить новое общественное пространство.

Влад Никифоров, Иркутск