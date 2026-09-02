Основательницу хосписа «Дом с маяком» Мониаву задержали из-за фейков про армию

Основательница детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава была задержана в Москве и доставлена в СКР на допрос. Ее подозревают в распространении фейков о российской армии. Информацию об этом подтвердили ТАСС и «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По предварительным данным, госпоже Мониаве инкриминируют распространение фейков по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Адвокат Михаил Бирюков заявил «РИА Новости», что процессуально его подзащитная пока не задержана.