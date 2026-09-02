Пострадавшие от налетов БПЛА предприниматели Кубани получат льготные займы
Власти Краснодарского края ввели специальные меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на складские центры, сообщает пресс-служба администрации региона. Логистические центры Wildberries на Кубани попали под удар беспилотников 22 июля и 3 августа, склад Ozon пострадал от налета 24 августа.
Для восстановления работы пострадавшего бизнеса краевой фонд микрофинансирования и фонд развития промышленности предоставляют льготные займы. Фонд микрофинансирования в рамках займа «Специальный (ЧС)» открыл категории «Восстановление», «Восстановление услуги» и «Восстановление торговля». Его размер — от 100 тыс. до 5 млн руб., ставки — от 2 до 6%, срок — два года, возможна отсрочка погашения. Фонд развития промышленности запустил льготный заем «Специальный». Размер займ — от 5 до 100 млн руб., базовая ставка — 4%, срок — до двух лет.
Администрация края рассчитывает, что льготные займы помогут предпринимателям перенаправить ресурсы на пополнение запасов и возобновление поставок, сохранение рабочих мест и продолжение деятельности.
Льготные займы в этой схеме — не компенсация уже понесенного ущерба, а инструмент поддержки в период восстановления: по замыслу властей, средства должны пойти на пополнение запасов и возобновление поставок, сохранение рабочих мест и продолжение деятельности. Значение такой меры объясняет оценка вице-губернатора Александра Руппеля: с учетом действующего законодательства и условий для инициирования процедур банкротства ухудшение ситуации для бизнеса по итогам чрезвычайной ситуации может проявиться только через 1,5–2 года, поскольку бизнес занял выжидательную позицию и рассчитывает на меры поддержки — отсрочки по налоговым и страховым платежам, субсидии и льготное заемное финансирование. Иными словами, займы адресно закрывают этот промежуточный период, пока последствия ЧС еще не проявились в полной мере.
Каналы поддержки разделены по масштабу потребности. Фонд микрофинансирования Краснодарского края работает с субъектами МСП и самозанятыми, применяющими налог на профессиональный доход, и исторически предоставляет микрозаймы до 5 млн руб. сроком до 36 месяцев по двум десяткам программ со ставками от 0,1% до 4,25% годовых. Новый заем Фонда развития промышленности ориентирован на более крупные суммы — от 5 до 100 млн руб., что позволяет закрывать потребности предприятий, выходящие за рамки микрозаймов.