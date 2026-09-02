Пострадавшие от налетов БПЛА предприниматели Кубани получат льготные займы

Власти Краснодарского края ввели специальные меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на складские центры, сообщает пресс-служба администрации региона. Логистические центры Wildberries на Кубани попали под удар беспилотников 22 июля и 3 августа, склад Ozon пострадал от налета 24 августа.

Для восстановления работы пострадавшего бизнеса краевой фонд микрофинансирования и фонд развития промышленности предоставляют льготные займы. Фонд микрофинансирования в рамках займа «Специальный (ЧС)» открыл категории «Восстановление», «Восстановление услуги» и «Восстановление торговля». Его размер — от 100 тыс. до 5 млн руб., ставки — от 2 до 6%, срок — два года, возможна отсрочка погашения. Фонд развития промышленности запустил льготный заем «Специальный». Размер займ — от 5 до 100 млн руб., базовая ставка — 4%, срок — до двух лет.

Администрация края рассчитывает, что льготные займы помогут предпринимателям перенаправить ресурсы на пополнение запасов и возобновление поставок, сохранение рабочих мест и продолжение деятельности.

Анна Перова, Краснодар