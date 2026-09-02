Путину показали строящийся газовоз «Петр Столыпин» для проекта «Арктик СПГ-2»

Владимир Путин посетил судоверфь «Звезда» в приморском городе Большой Камень и осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин». Судно предназначено для проекта «Арктик СПГ-2», оно пополнит серию ледокольных газовозов класса Arc7.

Президента сопровождали руководитель Морской коллегии Николай Патрушев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава «Роснефти» Игорь Сечин. Представители верфи и экипажа судна провели для делегации экскурсию в рубке, после чего Владимир Путин оставил подпись на фотографии танкера.

Ледокольная серия Arc7 стала первой в России, построенной для «Арктик СПГ-2». Головное судно «Алексей Косыгин» уже выполняет рейсы по Севморпути, «Петр Столыпин» готовится к передаче заказчику, еще два корабля проходят этап достройки.