Умер сценарист первой «Пятницы, 13-е» Виктор Миллер

В возрасте 86 лет умер Виктор Миллер, автор сценария популярного фильма ужасов «Пятница, 13-е». Сценарист скончался 1 сентября в городе Аламеда (Калифорния), сообщил Variety его сын Иен.

Виктор Миллер начал свою карьеру в 1960-х. На его счету около 40 сценариев. Именно он стал автором сценария первого фильма «Пятница 13-е» о том, как вожатые лагеря «Хрустальное озеро» пытаются спастись от серийного убийцы. Фильм вышел в 1980 году и при бюджете в $700 тыс. собрал в прокате в США более $39 млн. Кинокартина положила начало одной из самых известных франшиз.

Господин Миллер написал сценарий к нескольким сиквелам «Пятницы 13-е», а также к фильмам «Незнакомец наблюдает» (1981), «Не ходи один в поход» (2017) и сериалам «Другой мир» (1964–1999), «Главная больница» (1963–2014).