При взрыве на вокзале в немецком Аугсбурге пострадали два человека

Возле железнодорожного вокзала в Аугсбурге (Бавария) произошел взрыв. По предварительным данным, при детонации боеприпаса пострадали два человека.

Взрыв произошел рано утром в проулке между двумя зданиями, в которых располагаются отделение банка и ювелирный магазин. Пострадали подростки 17 и 18 лет, пишет Augsburger Allgemeine.

Городской вокзал приостановил работу. Место ЧП оцепила полиция. По словам очевидцев, взорвалась ручная граната. В полиции эти данные пока не комментировали.