Белгородская область получит 420 млн на помощь пострадавшим от атак ВСУ

Правительство России выделит 419,6 млн руб. на оказание материальной и финансовой помощи жителям Белгородской области, пострадавшим в результате атак ВСУ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Средства поступят из резервного фонда правительства. На единовременную материальную помощь гражданам направят 302,1 млн рублей. Еще 5,7 млн рублей предназначены для выплат при частичной утрате имущества первой необходимости, 111,8 млн — при полной его утрате.

Также правительство России направит Курской области 78,3 млн рублей из резервного фонда на компенсацию расходов по размещению и питанию граждан, покинувших жилье и находившихся в пунктах временного размещения в регионе. Речь идет о россиянах, иностранцах и лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины. Соответствующие расходы понесены в апреле — мае 2026 года. Нормативы составили до 913 руб. за проживание и до 415 руб. за питание на человека в сутки.

Оба трансферта доведут до регионов через МЧС России, которое проконтролирует их целевое использование и отчитается до 1 марта 2027 года.

В июле стало известно, что Белгородская область получила из федерального бюджета очередной транш — 2 млрд руб. на приобретение домов и квартир для жителей региона, лишившихся недвижимости из-за атак ВСУ.

Кабира Гасанова