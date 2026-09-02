«Росатом» передал Ирану проект соглашения по атомным станциям малой мощности

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что российская сторона передала Ирану проект соглашения по строительству атомных станций малой мощности. По его словам, по мере возвращения Ирана к мирной жизни в стране будет развиваться атомная программа, и «Росатом» намерен в ней участвовать.

Во время беседы с журналистами на Восточном экономическом форуме Алексей Лихачев рассказал: «Был вчера разговор и о дальнейшем развитии отношений. У нас в свое время были подписаны договоренности об еще одной строительной площадке для крупных энергоблоков. Иранцы поставили на переговорах вопрос о малой мощности, и мы со своей стороны передали соответствующий проект межправсоглашения о строительстве малых станций».

Единственная действующая атомная электростанция в Иране на сегодняшний день — АЭС «Бушер». Россия строит на ней четыре энергоблока. Работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте находилось 639 специалистов «Росатома». На данный момент, как сообщил Алексей Лихачев, число российский сотрудников на станции составляет 45 человек.