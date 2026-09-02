«Росатом» передал Ирану проект соглашения по атомным станциям малой мощности
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что российская сторона передала Ирану проект соглашения по строительству атомных станций малой мощности. По его словам, по мере возвращения Ирана к мирной жизни в стране будет развиваться атомная программа, и «Росатом» намерен в ней участвовать.
Во время беседы с журналистами на Восточном экономическом форуме Алексей Лихачев рассказал: «Был вчера разговор и о дальнейшем развитии отношений. У нас в свое время были подписаны договоренности об еще одной строительной площадке для крупных энергоблоков. Иранцы поставили на переговорах вопрос о малой мощности, и мы со своей стороны передали соответствующий проект межправсоглашения о строительстве малых станций».
Единственная действующая атомная электростанция в Иране на сегодняшний день — АЭС «Бушер». Россия строит на ней четыре энергоблока. Работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте находилось 639 специалистов «Росатома». На данный момент, как сообщил Алексей Лихачев, число российский сотрудников на станции составляет 45 человек.
Проект соглашения открывает для Ирана отдельный формат атомного строительства — станции на базе малых модульных реакторов. Единичная мощность такой установки не превышает 300 МВт, но в одну станцию можно объединить от одной-двух до более чем десяти реакторов; поэтому суммарная мощность объекта может быть сопоставима с традиционным энергоблоком на 1–1,6 тыс. МВт. Передача проекта соглашения означает переход к обсуждению конкретной межправительственной конструкции, но не завершение переговоров и не начало строительства.
Такой формат дополняет, а не заменяет уже согласованную крупную генерацию. По данным ноября 2025 года, действующее соглашение предусматривает строительство Россией в Иране восьми энергоблоков, четыре из которых находятся в Бушере, а для второй площадки проектируется станция из четырех блоков общей мощностью 5000 МВт; ранее «Росатом» также построил первый блок «Бушера» мощностью 1 ГВт и вел строительство второго и третьего блоков суммарной мощностью 2,1 ГВт. Тем самым в переговорах одновременно существуют два масштаба: отдельные реакторы до 300 МВт, которые можно объединять в станции, и традиционные крупные блоки гигаваттного класса.