Тим Кук получил компенсационный пакет на $47 млн

Apple утвердила пакет вознаграждения в размере $47 млн для бывшего генерального директора Тима Кука, который 1 сентября перешел на должность исполнительного председателя совета директоров. Об этом сообщает Financial Times (FT). Пакет Тима Кука, руководившего корпорацией с 2011 года, включает $2 млн оклада и $45 млн в виде акций.

Назначение состоялось одновременно с передачей полномочий генерального директора его преемнику Джону Тернусу, чей потенциальный компенсационный пакет при выполнении целевых показателей в 2027 финансовом году может достичь $58 млн.

Как отмечает FT, господин Кук останется активно вовлеченным в дела корпорации, особенно в сфере взаимодействия с регуляторами. Его вознаграждение на 20% ниже уровня 2025 года, но остается одним из самых высоких среди руководителей крупнейших американских компаний.

Джон Тернус, проработавший в Apple 25 лет и имеющий инженерное образование, в свой первый день в должности обратился к сотрудникам с благодарностью Куку и пообещал «феноменальные» новинки на предстоящей презентации iPhone на следующей неделе.

Акции Apple по итогам торгов во вторник выросли на 2,5%, рыночная капитализация компании сейчас превышает $4,75 трлн.

Екатерина Наумова