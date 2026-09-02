Лихачев: на АЭС «Бушер» в Иране прибыла еще одна группа российских специалистов

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в Иране на АЭС «Бушер» прибыла еще одна группа российских специалистов. По его словам, общее число российских сотрудников на АЭС сейчас составляет 45 человек.

«С нашей стороны уже на станции 45 человек, готовятся еще где-то около 50 человек подъехать, как мы обещали в сентябре планируем довести эту цифру до 100», — сказал Алексей Лихачев журналистам на Восточном экономическом форуме.

АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная электростанция в Иране. Россия строит на ней четыре энергоблока. Работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте находилось 639 специалистов «Росатома». Территорию около АЭС несколько раз обстреливали.