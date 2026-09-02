Лихачев: на АЭС «Бушер» в Иране прибыла еще одна группа российских специалистов
Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в Иране на АЭС «Бушер» прибыла еще одна группа российских специалистов. По его словам, общее число российских сотрудников на АЭС сейчас составляет 45 человек.
«С нашей стороны уже на станции 45 человек, готовятся еще где-то около 50 человек подъехать, как мы обещали в сентябре планируем довести эту цифру до 100», — сказал Алексей Лихачев журналистам на Восточном экономическом форуме.
АЭС «Бушер» — единственная действующая атомная электростанция в Иране. Россия строит на ней четыре энергоблока. Работы на третьем должны завершиться в 2026 году. До начала американо-израильской операции против Ирана на объекте находилось 639 специалистов «Росатома». Территорию около АЭС несколько раз обстреливали.
Увеличение российского персонала на АЭС «Бушер» означает поэтапное восстановление рабочей группы, которая одновременно поддерживает эксплуатацию объекта и готовит площадку к возможному возобновлению строительных работ. Еще в марте 2026 года оставшиеся сотрудники, по словам главы «Росатома», обеспечивали контроль за оборудованием, его сохранность, работоспособность станции и функционирование поселка, а также подготовку к возможному возобновлению строительства.
Возвращение специалистов соотносится с тем, что на площадке продолжается строительство основных и вспомогательных зданий для энергоблоков №2 и №3 и ведутся подготовительные работы на гидротехнических объектах. Таким образом, восстановление штата поддерживает не только текущую эксплуатацию, но и сохранение возможности продолжать работы на площадке.
Темп расширения штата остается зависимым от обстановки вокруг станции. Следующая группа из нескольких десятков сотрудников должна направиться на объект в течение двух недель, а при стабильной ситуации численность персонала достигнет 100 человек уже осенью. Возвращение всех ранее эвакуированных специалистов, как отмечал Лихачев, возможно только после подписания окончательных договоренностей между США и Ираном о прекращении боевых действий.