Структура «Росатома» займется сборочным производством элементов ветроустановок в Амурской области

АО «Росатом Возобновляемая энергия» (ветроэнергетический дивизион «Росатома») начало проектировать сборочное производство в Амурской области. На заводе будут проводить крупноузловую сборку гондол и ступиц для ветроэнергетических установок (ВЭУ) новой технологической платформы мощностью 4,5 МВт, сообщила пресс-служба компании.

На этот тип ВЭУ компания переходит для развития своего портфеля технических решений. Оборудование предназначено для Успеновской и Платовской ветроэлектростанций, которые возведут на Дальнем Востоке, а также для обеспечения последующих проектов «Росатома» в регионе.

Производственная программа завода составляет около 72 компонентов в год (гондола и ступица). Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года. Предприятие построят с использованием технологий быстровозводимых конструкций, что позволит сразу выйти на проектную мощность, следует из пресс-релиза. Завод располагает 60 рабочими местами (40 рабочих и 20 инженерно-технических специалистов).

«Новое сборочное предприятие — важный шаг в локализации производства ветроэнергетических установок для дальневосточных проектов "Росатома". Его размещение непосредственно в Амурской области продиктовано логистикой, поскольку доставка крупногабаритных комплектов с действующего завода в Волгодонске на Дальний Восток обойдется дороже, чем сборка на месте»,— прокомментировал гендиректор АО «Росатом Возобновляемая энергия» Григорий Назаров.

«Росатом Возобновляемая энергия» — интегратор проектов в ветроэнергетике, эффективно решает весь спектр задач: от проектирования ветроэнергетических станций до их сервисного обслуживания. В Волгодонске на базе завода «Атоммаш» организовано производство ступиц, гондол, генераторов и систем охлаждения для ВЭУ мощностью 2,5 МВт. Всего до 2028 года «Росатом» планирует ввести в строй ветроэлектростанции общей мощностью порядка 2 ГВт (с учетом уже введенных мощностей).