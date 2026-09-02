Экспорт продукции АПК Белгородской области вырос на 28% за год

По итогам января — июля 2026 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) Белгородской области вырос на 28,1% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Основной рост обеспечен за счет масложировой и молочной групп — их поставки увеличились на 38,7% относительно прошлогодних показателей. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В структуре экспорта АПК за отчетный период наибольшая доля приходится на масложировую продукцию (84,8%), далее следуют продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (5,2%), мясная (4,2%), молочная (0,6%) и прочая продукция (5,2%).

Регион поставляет 187 видов агропромышленной продукции на рынки 48 стран мира. В первом полугодии 2026-го основными направлениями экспорта стали Индия (39,5% от общего объема), Турция (17,0%), Беларусь (8,2%), Узбекистан (5,8%) и Тунис (5,3%). При этом перечень стран-импортеров продолжает расширяться не только за счет роста объемов, но и через освоение новых ниш. По данным Россельхознадзора, с начала года по июль из Белгородской области экспортировано 87,8 тыс. т подконтрольной продукции. Также в этом году регион впервые начал поставки сухого молока в ОАЭ.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что с 1 января по 10 августа 2026 года объем экспорта подконтрольной Россельхознадзору продукции из Белгородской области почти вдвое превысил показатель за аналогичный период прошлого года. За это время из региона отправили 2,6 тыс. партий грузов общей массой 103,2 тыс. т — годом ранее за такой же период было оформлено 2 тыс. партий на 58,4 тыс. т.

Кабира Гасанова