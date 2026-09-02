ФСБ: россиянин с гражданством Швеции осужден на 14 лет за перевод денег ВСУ

Вступил в силу приговор в отношении гражданина России и Швеции Максима Артемова, приговоренного к 14 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, ранее судимый за разбой мужчина 1978 года рождения после освобождения из колонии в 2002 году эмигрировал в Европу и получил шведское гражданство. В 2021 году он прибыл в Одессу и там в 2024-м «оказал финансовую помощь военнослужащему» ВСУ. Позже, во время очередного визита в Россию, мужчину задержали сотрудники ФСБ в одном из международных аэропортов.