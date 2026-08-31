Врио главы Удмуртии призвала продвигать своим примером «Госуслуги “Моя школа”»

С 1 сентября «единым цифровым помощником для школьников и их родителей» в Удмуртии станет приложение «Госуслуги “Моя школа”», заявила и. о. министра образования и науки республики Римма Бякова на аппаратном совещании врио главы региона Ольги Абрамовой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«Это означает, что электронный дневник будет доступен только в этом приложении, которое объединит ключевые образовательные сервисы в едином интерфейсе»,— сказала она. Госпожа Абрамова добавила, обращаясь к главам муниципалитетов, что «этот продукт своим примером будем продвигать в массы».

Чтобы начать пользоваться приложением, родителю ребенка до 14 лет необходимо подтвержденную учетную запись на «Госуслугах», к которой привязан аккаунт ребенка. Ученикам старше 14 лет потребуется подтвердить учетную запись в МФЦ. Приложение «Госуслуги “Моя школа”» уже доступно в RuStore, Google Play, AppGallery и App Store.