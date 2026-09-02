«Хочешь не хочешь, реагировать придется»

Владимир Путин прокомментировал обвинения Германии в адрес России после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига. По словам президента, претензии Берлина связаны с «внутриполитическими процессами»: предприятия закрываются, рабочие места сокращаются. Объяснить это можно противостоянием «агрессивной России», заключил Владимир Путин. Ранее Германия официально обвинил Москву в гибридной атаке в аэропорту Лейпцига. В частности, объявлено о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома в Берлине. В РФ пообещали ответить на действия ФРГ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что серьезной эскалации между странами удастся избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Германия по результатам проведенного расследования признала, что за инцидентами в аэропорту Лейпцига стоит Россия. Произошедшее квалифицируется как «попытка теракта» и «гибридная атака». Как заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, российское руководство сознательно пошло на эскалацию, чтобы нанести ущерб двусторонним отношениям.

С одной стороны, формулировки жесткие, но, с другой, это нельзя посчитать прямым военным нападением. То есть обойдется без срочного созыва союзников по НАТО и иных подобных шагов. Тем не менее без ответа такие случаи оставить невозможно.

Для начала нужно, наверное, напомнить, что 5 августа в аэропорту Лейпцига возле украинского самолета с боеприпасами был обнаружен дрон со взрывчаткой. Еще один БПЛА столкнулся в воздухе с грузовым самолетом компании DHL. Третий нашли в окрестностях авиаузла. При этом необходимо подчеркнуть, что трагических последствий, технических аварий и сбоев удалось избежать. Ничего в итоге не взорвалось. Однако генеральное консульство в Бонне и Русский дом в Берлине закрываются. Также объявлено об усилении проверок и ужесточении визового и пограничного контроля для граждан РФ на въезде в Германию.

Будут и новые санкции, в том числе упоминается давление на так называемый теневой танкерный флот. В Кремле назвали обвинения бездоказательными и обещали ответить на шаги Берлина. В общем и целом очень странно, что при нынешнем порядке вещей консульство в Бонне и Русский дом в немецкой столице до сих пор работали. Сложно не признать, что отношения двух стран последовательно ухудшаются, но не разрываются окончательно.

Относительно санкций все выглядит также несколько размытым и неконкретным. Есть версия, что удар таким образом будет нанесен по партии «Альтернатива для Германии», которая набирает популярность и считается откровенно пророссийской. Впрочем, до сих пор ни канцлер Фридрих Мерц, ни федеральное правительство ничего не могли с нею поделать, несмотря на грозные заявления. Посмотрим, что будет.

Есть мнение, что ни Москве, ни Берлину невыгодно окончательно разрывать отношения. Какой-никакой экономический интерес сохраняется, пусть даже на будущее.

Считается, что ФРГ по-прежнему покупает российский сжиженный газ, пусть и обходными путями. Однако главное заключается в том, что толерантные европейцы не готовы в серьезной конфронтации и тем более — войне. Впрочем, еще пара-тройка подобных инцидентов, и хочешь не хочешь, реагировать придется. Здесь будет уже не до толерантности.

Дмитрий Дризе