Минпромторг: стратегия развития биоэкономики России внесена в правительство

Составлено ИИ-Ассистентъ

Смысл стратегии — перевести развитие биоэкономики из набора отдельных биотехнологических проектов в согласованную систему поддержки. Уже реализуемый с 2026 года нацпроект объединяет организацию производства, научно-технологическую поддержку и подготовку кадров; предусмотрены инвестиции в модернизацию предприятий, разработку технологий, стимулирование сбыта и создание межрегиональных центров обучения.

Ограничение такой модели — необходимость одновременно закрывать всю цепочку, а не только финансировать выпуск конечной продукции. Для сырьевой базы биофармацевтики и пищевой отрасли экспертами предлагалась федеральная поддержка от НИОКТР и налоговых преференций до биоэкономических кластеров, льготного инвестиционного кредитования и защиты внутреннего рынка; к 2030 году для продуктов биоэкономики заявлен ориентир в 40% технологической независимости и определены 36 направлений импортозамещения.

Отдельным условием реализации станет кадровое обеспечение: к 2036 году потребность оценивается более чем в 22 тыс. специалистов. Для этого создается кадровый центр, который должен координировать взаимодействие вузов и предприятий и разрабатывать программы опережающей подготовки.