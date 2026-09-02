Минпромторг: стратегия развития биоэкономики России внесена в правительство
Министерство промышленности и торговли России направило в правительство проект стратегии развития биоэкономики страны на период до 2036 года. В ведомстве ожидают, что документ будет утвержден в ближайшее время, сообщил директор департамента химической промышленности министерства Артур Смирнов.
«В преддверии поездки на ВЭФ во Владивосток 28 августа внесли стратегию в правительство, — заявил господин Смирной РИА Новости. — Стратегия должна быть в ближайшее время утверждена».
Смысл стратегии — перевести развитие биоэкономики из набора отдельных биотехнологических проектов в согласованную систему поддержки. Уже реализуемый с 2026 года нацпроект объединяет организацию производства, научно-технологическую поддержку и подготовку кадров; предусмотрены инвестиции в модернизацию предприятий, разработку технологий, стимулирование сбыта и создание межрегиональных центров обучения.
Ограничение такой модели — необходимость одновременно закрывать всю цепочку, а не только финансировать выпуск конечной продукции. Для сырьевой базы биофармацевтики и пищевой отрасли экспертами предлагалась федеральная поддержка от НИОКТР и налоговых преференций до биоэкономических кластеров, льготного инвестиционного кредитования и защиты внутреннего рынка; к 2030 году для продуктов биоэкономики заявлен ориентир в 40% технологической независимости и определены 36 направлений импортозамещения.
Отдельным условием реализации станет кадровое обеспечение: к 2036 году потребность оценивается более чем в 22 тыс. специалистов. Для этого создается кадровый центр, который должен координировать взаимодействие вузов и предприятий и разрабатывать программы опережающей подготовки.