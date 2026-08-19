Объем выдачи кредитов наличными в Удмуртии вырос на 6% в июле

Жители Удмуртии оформили 22,6 тыс. кредитов наличными в июле, что на 4% больше, чем в июне. Общий объем превысил 4,8 млрд руб. Месяц к месяцу прирост составил 6%. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Средний чек кредита достиг 213 тыс. руб. Срок — 2,5 года. По общему объему кредитов наличными Удмуртия заняла 30-е место среди регионов России.

«Флагманский банковский продукт — кредиты наличными — в июле поставил очередной рекорд, вплотную приблизившись к отметке выдач в 0,5 трлн руб. (в целом по стране.— “Ъ-Удмуртия”). При этом высокие показатели объема кредитования объясняются как ростом количества выданных кредитов, так и увеличением их среднего чека»,— сказал гендиректор ОКБ Михаил Алексин.

Он назвал динамику вполне закономерной: снижение ставок повысило доступность и привлекательность кредитования. Отметим, что ставка ЦБ с июня 2025 года по июль 2026-го снизилась с 21 до 14%.

«Свою роль сыграл и отложенный спрос. Заемщики, ожидавшие дальнейшего снижения ключевой ставки, расценили замедление этого процесса как знак того, что значительного удешевления кредитов в ближайшее время не будет, и решили подавать заявки. Кроме того, ставки достигли уровня, при котором рефинансирование существующих кредитов стало экономически выгодным»,— добавил он.

Этот тренд господин Алексин назвал устойчивым. Он прогнозирует спокойный и умеренный рост рынка в ближайшие месяцы.