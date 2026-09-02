Минпросвещения: уроки в школе должны завершаться не позднее семи часов вечера
Режим школьного дня учебное заведение утверждает собственным локальным актом, но уроки нельзя начинать раньше 8:00, а основные занятия во вторую смену должны закончиться к 19:00. Об этом «РИА Новости» заявил глава Института содержания и методов обучения имени Леднева, эксперт Минпросвещения Максим Костенко.
По словам эксперта, после последнего урока перед дополнительным занятием или следующей сменой требуется перерыв не меньше получаса. Для дополнительного образования установлены отдельные ограничения: детям до семи лет разрешено заниматься максимум до 19:30, школьникам 8–15 лет — до 20:00, а подросткам 16–18 лет — до 21:00.
Минпросвещения России с 1 сентября 2027 года введет новый образовательный стандарт для 10–11 классов, который позволит старшеклассникам изучать все предметы на базовом уровне без обязательного выбора профильного направления. При этом в школах сохранятся профильные классы, например инженерные, медицинские или лингвистические, которые будут формироваться по желанию учеников. Это нововведение призвано сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям, как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
Эксперт Минпросвещения Максим Костенко также отметил, что новый стандарт впервые четко регламентирует необходимое оборудование для каждого предметного кабинета, включая цифровые лаборатории и микроскопы. Школам рекомендовано заранее анализировать запросы родителей и учащихся, проектировать учебные планы и планировать закупки учебного оборудования. Кроме того, в проект нового стандарта включено 16 обязательных предметов, среди которых родной язык, родная литература и второй иностранный язык, которые станут обязательными только при выборе со стороны семьи и наличии возможностей у образовательной организации.