Минпросвещения: уроки в школе должны завершаться не позднее семи часов вечера

Режим школьного дня учебное заведение утверждает собственным локальным актом, но уроки нельзя начинать раньше 8:00, а основные занятия во вторую смену должны закончиться к 19:00. Об этом «РИА Новости» заявил глава Института содержания и методов обучения имени Леднева, эксперт Минпросвещения Максим Костенко.

По словам эксперта, после последнего урока перед дополнительным занятием или следующей сменой требуется перерыв не меньше получаса. Для дополнительного образования установлены отдельные ограничения: детям до семи лет разрешено заниматься максимум до 19:30, школьникам 8–15 лет — до 20:00, а подросткам 16–18 лет — до 21:00.