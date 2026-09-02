Бизнесу РФ предложили вложиться в экономику Вьетнама с выходом на рынки АСЕАН

Вьетнам желает привлечь инвестиции российских компаний в некоторые отрасли с намерением вывести совместную продукцию на рынки АСЕАН, заявил министр финансов СРВ Нго Ван Туан в ходе бизнес-диалога «Россия — АСЕАН» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

«Вьетнам готов выступать в качестве моста. Российские компании могут инвестировать в такие сектора, как переработка, производство, высокие технологии, энергетика, логистика, высокотехнологичный агропром», — уточнил глава минфина. Предприятия могли бы ориентироваться как на вьетнамский рынок, так и на АСЕАН и другие международные рынки.

Также господин Туан предложил России сотрудничество в создании новых цепочек поставок, укреплять торговые связи и «решительно переходить к совместным инвестициям и производству».

В 2025 году объем двусторонней торговли России с Вьетнамом вырос на 6%, превысив $6 млрд. ВВП Вьетнама в прошлом году прибавил 8%, а внешнеторговый оборот страны приблизился к $1 трлн.

Эрнест Филипповский