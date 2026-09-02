Бизнесу РФ предложили вложиться в экономику Вьетнама с выходом на рынки АСЕАН
Глава Минфина Вьетнама предложил РФ вместе выйти на рынки АСЕАН через инвестиции
Вьетнам желает привлечь инвестиции российских компаний в некоторые отрасли с намерением вывести совместную продукцию на рынки АСЕАН, заявил министр финансов СРВ Нго Ван Туан в ходе бизнес-диалога «Россия — АСЕАН» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026) во Владивостоке.
«Вьетнам готов выступать в качестве моста. Российские компании могут инвестировать в такие сектора, как переработка, производство, высокие технологии, энергетика, логистика, высокотехнологичный агропром», — уточнил глава минфина. Предприятия могли бы ориентироваться как на вьетнамский рынок, так и на АСЕАН и другие международные рынки.
Также господин Туан предложил России сотрудничество в создании новых цепочек поставок, укреплять торговые связи и «решительно переходить к совместным инвестициям и производству».
В 2025 году объем двусторонней торговли России с Вьетнамом вырос на 6%, превысив $6 млрд. ВВП Вьетнама в прошлом году прибавил 8%, а внешнеторговый оборот страны приблизился к $1 трлн.
Интерес Вьетнама к сотрудничеству с Россией проявляется на фоне активного роста турпотока из России: за четыре месяца 2026 года Вьетнам принял 504,4 тысячи российских туристов, что в три раза превышает показатели аналогичного периода 2025 года. Этот рост обусловлен расширением авиасообщения и хорошим соотношением цены и качества отдыха в стране. Вьетнам рассматривается российским бизнесом как самостоятельный рынок для инвестиций, что может стать ключевым направлением в экономических отношениях двух стран в ближайшие годы.
Пятый саммит Россия — Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) также проходит с 17 по 19 июня 2026 года в Казани, где премьер-министр Вьетнама Ли Минь Хынг принимает участие. В АСЕАН входят десять стран-участниц: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур и Таиланд.
В рамках Восточного экономического форума 2026 года, проходящего во Владивостоке с 1 по 4 сентября, президент России Владимир Путин выразил надежду, что участники предложат решения, способствующие развитию Дальнего Востока и созданию новых возможностей для бизнеса.