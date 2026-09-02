Силы ПВО за ночь сбили над Россией 130 БПЛА

В период с 20:00 мск 1 сентября до 8:00 2 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 130 беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Крымом, Краснодарским краем и над акваторией Черного моря.

В Ростовской области беспилотники сбиты в Кашарском и Шолоховском районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Над территорией Калужской области сбили 10 дронов, над Тульской областью — один, в обоих случаях обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.