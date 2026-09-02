У побережья Стамбула в Мраморном море столкнулись два турецких судна

Два торговых судна столкнулись у побережья Силиври в Мраморном море. Связь с одним из судов потеряна, неизвестно местонахождение 10 членов экипажа, сообщила администрация губернатора.

ЧП случилось около 3:00 по местному времени (совпадает с мск) в 18 милях к югу от побережья Силиври. Судно Alsu следовало из турецкой Коджаэли в Алиагу, судно Tugberk Imamoglu — из Искендеруна в Карадениз-Эрегли. Оба судна шли под турецким флагом. На место были направлены суда береговой охраны, а также вертолеты.

По предварительным данным, на судне Alsu видимых повреждений не обнаружено. Связь со вторым судном была потеряна. Проводится поисково-спасательная операция. Причина столкновения пока неизвестна.