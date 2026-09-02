Экс-премьер Британии Стармер объявил о сложении полномочий депутата парламента
Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своем намерении уйти в отставку с поста депутата парламента, чтобы сосредоточиться на работе в сфере международных отношений. При этом ранее, в июле, после сложения полномочий премьера он заявлял, что останется членом парламента до следующих выборов, которые должны состояться не раньше 2029 года, сообщает BBC.
Фото: Kirsty Wigglesworth / AP
Объявляя об уходе, Стармер заявил, что для него было «огромной честью и привилегией» представлять свой округ на протяжении 11 лет, но сейчас пришло время «передать эстафету преемнику». Экс-премьер объяснил, что планирует сосредоточиться на глобальных вопросах, включая «оборону, безопасность, торговлю и технологии», а также продолжить работу по борьбе с насилием в отношении женщин. Новый лидер Лейбористской партии и премьер-министр Энди Бернэм выразил благодарность предшественнику за многолетнюю службу.
BBC отмечает, что быстрым уходом из парламента Стармер отошел от практики своих предшественников. Его предшественник Риши Сунак до сих пор остается депутатом парламента, экс-премьер Лиз Трасс оставалась депутатом, пока не проиграла на перевыборах в 2024 году. Тереза Мэй являлась членом парламента еще пять лет после отставки, а Борис Джонсон - около года. Еще одним исключением является лишь Дэвид Кэмерон, который покинул парламент спустя два месяца после ухода с Даунинг-стрит.
Кир Стармер стал премьер-министром Великобритании в июле 2024 года, когда Лейбористская партия одержала триумфальную победу на выборах, получив 411 мест из 650 после 15 лет пребывания у власти Консервативной партии. Его премьерство было отмечено растущим недовольством внутри партии, особенно после провальных результатов муниципальных выборов в мае 2026 года, когда лейбористы потеряли более 1,5 тыс. мандатов. Многие видные лейбористы, включая министра иностранных дел, призывали его освободить место для более популярного лидера.
Давление на Кира Стармера усилилось после возвращения в парламент его главного внутрипартийного соперника Энди Бёрнема, который уверенно выиграл довыборы в Палату общин в июне 2026 года. В итоге, 22 июня 2026 года Стармер объявил о своей отставке с поста лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании, что было воспринято как вопрос времени в свете утраты доверия парламентской фракции и членов кабинета министров.
Кир Стармер стал шестым премьер-министром Великобритании, который не доработал до конца своего срока за последние десять лет, начиная с 2016 года и «Брексита». Его уход символически совпал с годовщиной референдума о выходе Великобритании из ЕС, на фоне стагнации экономики и роста налогов, связанных с этим событием.