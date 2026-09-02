Экс-премьер Британии Стармер объявил о сложении полномочий депутата парламента

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своем намерении уйти в отставку с поста депутата парламента, чтобы сосредоточиться на работе в сфере международных отношений. При этом ранее, в июле, после сложения полномочий премьера он заявлял, что останется членом парламента до следующих выборов, которые должны состояться не раньше 2029 года, сообщает BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kirsty Wigglesworth / AP Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Объявляя об уходе, Стармер заявил, что для него было «огромной честью и привилегией» представлять свой округ на протяжении 11 лет, но сейчас пришло время «передать эстафету преемнику». Экс-премьер объяснил, что планирует сосредоточиться на глобальных вопросах, включая «оборону, безопасность, торговлю и технологии», а также продолжить работу по борьбе с насилием в отношении женщин. Новый лидер Лейбористской партии и премьер-министр Энди Бернэм выразил благодарность предшественнику за многолетнюю службу.

BBC отмечает, что быстрым уходом из парламента Стармер отошел от практики своих предшественников. Его предшественник Риши Сунак до сих пор остается депутатом парламента, экс-премьер Лиз Трасс оставалась депутатом, пока не проиграла на перевыборах в 2024 году. Тереза Мэй являлась членом парламента еще пять лет после отставки, а Борис Джонсон - около года. Еще одним исключением является лишь Дэвид Кэмерон, который покинул парламент спустя два месяца после ухода с Даунинг-стрит.

Влад Никифоров