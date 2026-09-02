Южная Корея заложила в проект бюджета на 2027 год рекордные $595 млрд расходов
Правительство Южной Кореи обнародовало проект бюджета на 2027 год, предусматривающий рекордные для страны расходы в размере 821 трлн вон ($595 млрд), что на 12,8% больше затрат текущего годового финансового плана. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
Увеличение расходов обусловлено необходимостью решения ряда структурных проблем, включая низкий уровень рождаемости, спад экономики регионов, а также поддержание темпов развития искусственного интеллекта (ИИ).
«Значительные налоговые поступления, полученные в результате бума производства полупроводников, будут стратегически инвестированы в стимулирование инноваций в экономической и социальной системах страны», — цитирует агентство профильного министра Пак Хон Гына. Из «непредвиденных доходов» от производства чипов в стране планируется создать Фонд будущего, объем которого в 2027 году составит 162,3 трлн вон. Эти средства пойдут как в производственные сферы, так и на образование и поддержку молодежи.
На поддержку проектов в области ИИ планируется выделить 21,3 трлн вон, что почти вдвое больше расходов 2026 года. Со слов министра, деньги пойдут на инфраструктуру, включая электро- и водоснабжение промкомплексов. Вместе с тем, правительство продолжит поиск и развитие новых двигателей роста, помимо полупроводников. Это, прежде всего, ядерный синтез, малые модульные реакторы (SMR), квантовые технологии, аэрокосмическая промышленность и передовые биотехнологии. На данные цели отводится 62,8 трлн вон, что на 22,7% больше, чем в этом году.
Общий доход бюджета в 2027 году, как ожидается, достигнет 880,8 трлн вон — с ростом на 30,4%. Ожидается, что госдолг вырастет на 106 трлн вон и достигнет 1 519,8 трлн вон. Тем самым, долг составит 48,3% от ВВП против нынешних 51,6%.
Увеличение расходов Южной Кореи в бюджете на 2027 год отражает стратегическое стремление к развитию искусственного интеллекта и полупроводниковой промышленности, которое наблюдалось в стране и в предыдущие годы. В 2025 году Южная Корея уже планировала выделить на поддержку производителей чипов $23 млрд, что на $5 млрд больше изначально запланированной суммы.
Развитие ИИ и производства чипов является одним из приоритетов правительства Южной Кореи, так как в июне 2026 года президент Ли Чжэ Мен призвал бизнес не отставать от растущего спроса и стремиться к доминированию в сфере ИИ, а Samsung и SK Hynix объявили о планах инвестировать 800 трлн вон ($518,3 млрд) в расширение производственных мощностей. В конце июня 2026 года Южная Корея объявила программу инвестиций в полупроводники и инфраструктуру искусственного интеллекта объемом более $576 млрд, с основной частью инвестиций от Samsung Electronics, SK Hynix и их поставщиков.
При этом Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в июле 2026 года предупредила Южную Корею о риске чрезмерной зависимости от экспорта полупроводников, указывая на уязвимость к внешним потрясениям. Ранее, в марте 2026 года, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён также распорядился подготовить меры по смягчению экономических последствий в случае худшего развития топливного кризиса, призывая активизировать дипломатические усилия по обеспечению дополнительных поставок сырой нефти.