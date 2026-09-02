Южная Корея заложила в проект бюджета на 2027 год рекордные $595 млрд расходов

Правительство Южной Кореи обнародовало проект бюджета на 2027 год, предусматривающий рекордные для страны расходы в размере 821 трлн вон ($595 млрд), что на 12,8% больше затрат текущего годового финансового плана. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Увеличение расходов обусловлено необходимостью решения ряда структурных проблем, включая низкий уровень рождаемости, спад экономики регионов, а также поддержание темпов развития искусственного интеллекта (ИИ).

«Значительные налоговые поступления, полученные в результате бума производства полупроводников, будут стратегически инвестированы в стимулирование инноваций в экономической и социальной системах страны», — цитирует агентство профильного министра Пак Хон Гына. Из «непредвиденных доходов» от производства чипов в стране планируется создать Фонд будущего, объем которого в 2027 году составит 162,3 трлн вон. Эти средства пойдут как в производственные сферы, так и на образование и поддержку молодежи.

На поддержку проектов в области ИИ планируется выделить 21,3 трлн вон, что почти вдвое больше расходов 2026 года. Со слов министра, деньги пойдут на инфраструктуру, включая электро- и водоснабжение промкомплексов. Вместе с тем, правительство продолжит поиск и развитие новых двигателей роста, помимо полупроводников. Это, прежде всего, ядерный синтез, малые модульные реакторы (SMR), квантовые технологии, аэрокосмическая промышленность и передовые биотехнологии. На данные цели отводится 62,8 трлн вон, что на 22,7% больше, чем в этом году.

Общий доход бюджета в 2027 году, как ожидается, достигнет 880,8 трлн вон — с ростом на 30,4%. Ожидается, что госдолг вырастет на 106 трлн вон и достигнет 1 519,8 трлн вон. Тем самым, долг составит 48,3% от ВВП против нынешних 51,6%.

Эрнест Филипповский