Си Цзиньпин призвал ШОС строить справедливую систему глобального управления

Китай готов к сотрудничеству со всеми сторонами в стремлении к качественному развитию и приданию «глобальной системе управления» справедливого и равноправного характера. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Бишкеке на 26-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встрече в формате «ШОС плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Говоря о растущей роли ШОС, китайский лидер отметил, что организация «нашла правильный путь сосуществования, предполагающий отказ от альянсов, конфронтации и ориентации на какую-либо третью сторону». При этом она «объединяет страны региона для создания общего дома». В период неопределенности будущего человечества ШОС должна взять на себя историческую ответственность и проявить инициативу в управлении ходом истории, — приводит его ключевые тезисы агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин выдвинул предложение из четырех пунктов, призвав ШОС ставить развитие и интересы людей на первое место, считать безопасность ключевой целью, а также поощрять диалог и консультации. Он пообещал в ближайшие три года создать международный центр сотрудничества в области искусственного интеллекта с другими странами ШОС, образовать центр экономического сотрудничества Китай—ШОС в порту Тяньцзинь, а также реализовать 100 проектов технологического сотрудничества со странами ШОС.

На встрече «ШОС плюс» Си Цзиньпин заявил, что в последние годы подъем «Глобального Юга» привел к глубоким изменениям в международном балансе сил. Как важная часть многополярного мира и ключевая движущая сила, стоящая за ним, страны «Глобального Юга» должны иметь более широкое представительство и голос в международных делах.

В то же время он призвал укреплять верховенство права в международных отношениях, восстанавливать авторитет и жизнеспособность ООН, а также улучшать координацию и эффективность глобальных и региональных многосторонних механизмов. «Крупные страны, в частности, должны взять на себя ведущую роль в соблюдении международных норм и верховенства закона и работать сообща над решением глобальных проблем», — цитирует его агентство.

Эрнест Филипповский