Си Цзиньпин призвал ШОС строить справедливую систему глобального управления
Китай готов к сотрудничеству со всеми сторонами в стремлении к качественному развитию и приданию «глобальной системе управления» справедливого и равноправного характера. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в Бишкеке на 26-м заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встрече в формате «ШОС плюс».
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Говоря о растущей роли ШОС, китайский лидер отметил, что организация «нашла правильный путь сосуществования, предполагающий отказ от альянсов, конфронтации и ориентации на какую-либо третью сторону». При этом она «объединяет страны региона для создания общего дома». В период неопределенности будущего человечества ШОС должна взять на себя историческую ответственность и проявить инициативу в управлении ходом истории, — приводит его ключевые тезисы агентство «Синьхуа».
Си Цзиньпин выдвинул предложение из четырех пунктов, призвав ШОС ставить развитие и интересы людей на первое место, считать безопасность ключевой целью, а также поощрять диалог и консультации. Он пообещал в ближайшие три года создать международный центр сотрудничества в области искусственного интеллекта с другими странами ШОС, образовать центр экономического сотрудничества Китай—ШОС в порту Тяньцзинь, а также реализовать 100 проектов технологического сотрудничества со странами ШОС.
На встрече «ШОС плюс» Си Цзиньпин заявил, что в последние годы подъем «Глобального Юга» привел к глубоким изменениям в международном балансе сил. Как важная часть многополярного мира и ключевая движущая сила, стоящая за ним, страны «Глобального Юга» должны иметь более широкое представительство и голос в международных делах.
В то же время он призвал укреплять верховенство права в международных отношениях, восстанавливать авторитет и жизнеспособность ООН, а также улучшать координацию и эффективность глобальных и региональных многосторонних механизмов. «Крупные страны, в частности, должны взять на себя ведущую роль в соблюдении международных норм и верховенства закона и работать сообща над решением глобальных проблем», — цитирует его агентство.
Инициатива Председателя КНР Си Цзиньпина о создании «более справедливой и равноправной системы глобального управления» была поддержана президентом России Владимиром Путиным на заседании ШОС+ 1 сентября 2025 года. Эта инициатива является развитием прежней внешнеполитической доктрины Китая, известной как «пять принципов мирного сосуществования», и отвечает стремлениям стран «Глобального Юга» к более справедливому миру, отвергая гегемонию и давление.
Суть китайской инициативы глобального управления заключается в отстаивании суверенного равенства, соблюдении принципов верховенства международного права, следовании мультилатерализму, а также сосредоточении на действиях с человекоцентричным подходом. В апреле 2026 года Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны укреплять двусторонние отношения и стратегическое взаимодействие для защиты интересов «Глобального Юга», а также работать над укреплением авторитета и жизнеспособности ООН.
Китайская инициатива глобального управления не предлагает конкретных политических решений, но обозначает общий посыл — отрицание западноцентричного миропорядка и создание противовеса ему под эгидой Китая при поддержке стран «Глобального Юга». Среди принципов инициативы упоминается развитие альтернативных платежных систем, включая создание нового банка развития ШОС. В 2026 году на саммите ШОС лидеры стран подписали 28 международных соглашений, включая Бишкекскую декларацию, приуроченную к 25-летию объединения, и Положение об Исполнительном комитете Антинаркотического центра ШОС.