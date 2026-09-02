Рядом с Москвой сбили семь беспилотников

Силы ПВО уничтожили семь беспилотников, летевших в сторону Москвы, сообщил утром мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Ночью 2 сентября в московских аэропортах Домодедово и Внуково вводились ограничения — авиагавани обслуживали рейсы «по согласованию с соответствующими органами». Мера действовала около более трех часов, сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

За прошлые сутки над столицей был сбит 21 беспилотник. Временно была ограничена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево.