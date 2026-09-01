Воронежский «Факел» проиграл «Краснодару» по пенальти в Кубке России

В третьем туре группового этапа Кубка России по футболу воронежский «Факел» сыграл с «Краснодаром». Матч в Воронеже завершился со счетом 1:1 по итогам основного времени, однако краснодарцы оказались точнее в серии пенальти — 3:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В составе хозяев поля гол забил Антон Ковалев, а у гостей отличился Магомед Оздоев. Решающим стал послематчевый розыгрыш одиннадцатиметровых ударов, где краснодарцы продемонстрировали более высокую результативность.

После этой победы «Краснодар» набрал семь очков и возглавил турнирную таблицу группы B. Воронежский «Факел», имея в активе одно очко, занимает четвертую строчку. В данной группе также выступают грозненский «Ахмат» и московское «Динамо».

Следующее очное противостояние между этими командами запланировано на 13 октября. Матч четвертого тура пройдет на домашнем поле «Краснодара».

В конце августа «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский «Факел» в Грозном проиграл «Ахмату» в Кубке России со счетом 1:2. Хозяевам удалось ошарашить «огнеопасных» голом спустя несколько секунд после стартового свистка, после чего игра у «Факела» в первом тайме рассыпалась.

Егор Якимов