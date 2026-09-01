Как бурное прошлое помогает эсеру Делягину бороться за думское будущее

“Ъ” начинает серию публикаций о том, как проходят кампании по выборам в Госдуму в московских одномандатных округах. Мы расскажем о пяти представителях всех парламентских партий, среди которых как новички в большой политике, так и многоопытные партийцы, трудившиеся в разных ветвях власти. Наш первый герой — кандидат по Нагатинскому округу №200 Михаил Делягин, который на рубеже веков успел поработать советником премьера и нескольких вице-премьеров, а к середине 2020-х стал одним из самых медийных депутатов Госдумы от «Справедливой России» (СР).

Заниматься политикой Михаила Делягина заставляет, как выяснилось, стыд за причастность к строительству российского государства в его нынешнем виде: «У меня были демократические розовые иллюзии, как у многих людей. Теперь я стараюсь исправить то, что можно исправить».

Но этому, как пояснил “Ъ” политик, мешает неспособность российской власти преодолеть «родовую травму»: «В 1990 году государство было создано для разграбления советского наследства, а это не предусматривает не то что созидания — вообще осмысленной деятельности. Социально-экономическая политика за некоторыми исключениями, в общем, та самая и остается».

Подробности — в материале «Депутат на пути исправления».