Путин встретился с Пашиняном на полях саммита ШОС

Президент России Владимир Путин проводит двусторонние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Это первая личная встреча российского президента с армянским премьером после прошедших в Армении выборов. Предыдущие переговоры господина Путина и господина Пашиняна состоялись в апреле 2026 года.

В российскую делегацию вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Также во встрече участвуют министр транспорта Андрей Никитин, министр энергетики Сергей Цивилев, руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава РЖД Олег Белозеров и руководитель «Росатома» Алексей Лихачев.