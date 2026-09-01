Женский дуэт астронавтов вышел в открытый космос с борта МКС второй раз в истории

Астронавты NASA Джессика Мейр и ESA (Европейского космического агентства) Софи Адено вышли в открытый космос для замены старого оборудования на внешнем корпусе станции, следует из сообщения NASA. Они пробудут вне космического корабля около 6,5 часов.

По данным агентства, совместный выход женщин-астронавтов состоялся в 8:40 утра по восточному времени (около 15:40 по мск). Первой из люка вышла француженка Софи Адено — для нее это третий выход в открытый космос. Следом за ней отправилась Джессика Мейр, которая находилась за пределами корабля уже шесть раз.

Прежде чем совершить плановые работы, скафандры двух астронавток перевели на автономное питание для проверки запасов кислорода. На расстоянии 400 км от Земли, при перепадах температур от 150 °C до +150 °C, Адено и Мейр потребуется заменить навигационное устройство и камеру высокого разрешения, а также установить соединительные кабели и подготовить научные приборы к следующему техническому обслуживанию.

Для Джессики Мейр это второй совместный выход за пределы космического корабля с женщиной-астронавтом. В октябре 2019 года она и Кристина Кук совершили первый в истории, полностью женский выход в открытый космос. За 5,5 часов американские астронавтки заменили неисправный энергоблок, который обеспечивает станцию МКС энергией в те моменты, когда та находится в тени Земли.