Казахстан объявил сбор

Въезд для россиян в Казахстан станет платным. Власти страны вводят дополнительный сбор для всех безвизовых туристов. С 1 ноября правила коснутся только авиапассажиров, а затем распространятся на поезда, автомобили и морской транспорт. Платные электронные разрешения —Electronic Travel Authorization (ETA) — позволяют несколько раз въезжать в Казахстан в течение 180 суток. При этом в самой стране можно находиться не более 90 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Сбор при подаче заранее составит около 740 руб., а при срочном оформлении на границе — почти 1,5 тыс. руб., говорит независимый эксперт по логистике Кирилл Латинский. При этом изменения коснутся только сферы туризма, подчеркивает собеседник “Ъ FM”:

«Система создана для работы с туристами, которые посещают Казахстан. На логистическую отрасль это пока никак не повлияет, потому что водители грузовых автомобилей внесены в категорию исключений, и им не потребуется оформлять подобные электронные разрешения. Речь идет о Kazakhstan Electronic Travel Authorization. В системе есть два способа регистрации перед пересечением границы: либо оформить разрешение за 72 часа до пересечения границы, либо непосредственно на границе, но там это будет в два раза дороже. Если авторизоваться за 72 часа и заявить о том, что планируете пересечение границы, это стоит 700 с чем-то рублей, а если оформлять непосредственно на границе — около 1,5 тыс. руб.

Но опять же, речь идет все-таки о туризме, а не о коммерческом пересечении границы. Я имею в виду именно пересечение границы водителями грузовых автомобилей: на них это требование не распространяется. Поэтому на логистическую отрасль это никак не повлияет. А зачем это вводится? Я думаю, что это просто сбор средств, которые потом власти Казахстана будут куда-то адресно направлять».

Система электронных разрешений на въезд в Казахстан пока работает в тестовом режиме и носит рекомендательный характер, подчеркивают в ассоциации туроператоров России (АТОР). До 1 ноября платного сбора не будет, но путешественников предупредят о новых правилах при пересечении границы. Руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль считает, что первое время нововведение может доставить проблем некоторым туристам:

«Введение электронных разрешений на въезд со стороны Казахстана связано с общей тенденцией государств усиливать контроль за лицами, пересекающими границу. Государству сейчас важно знать, кто пересекает границу и с какой целью. Если это будет сделано по аналогии с Россией и Южной Кореей, где действует аналогичное электронное разрешение на въезд, то вряд ли это как-то сильно повлияет на туристический поток. Процедурно получение такого разрешения относительно простое и занимает немного времени — буквально несколько минут: нужно заполнить простую анкету. Сумма сбора тоже относительно небольшая по сравнению с затратами на билеты и отели.

Но могут возникать неприятные ситуации на границе, особенно в первое время, когда туристы, которые, так скажем, не в теме, будут забывать оформлять разрешения или вообще не знать об их существовании. В результате отпуск может быть испорчен. Так или иначе, Казахстан пользуется большой популярностью у россиян по нескольким причинам: географическая близость, относительно низкий языковой барьер и разнообразные виды отдыха — пляжный, культурно-исторический и другие».

В первом полугодии Казахстан посетили около 1,3 млн россиян. По сравнению с прошлым годом показатель упал почти на 5%. При этом большинство поездок пришлось на частные визиты.