Ветеран СВО Роман Жураев назначен заместителем мэра Липецка

Заместителем мэра Липецка назначен ветеран СВО Роман Жураев. Об этом глава города Михаил Щербаков сообщил в своем Telegram-канале. В зону ответственности господина Жураева войдут координация работы с участниками СВО и их семьями, поддержка военнослужащих, вопросы взаимодействия ряда муниципальных структур, а также обеспечение гражданской обороны и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель мэра Липецка Роман Жураев

Фото: Telegram-канал мэра Липецка Михаила Щербакова Заместитель мэра Липецка Роман Жураев

Фото: Telegram-канал мэра Липецка Михаила Щербакова

Роман Жураев окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Также он прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по программе «Государственное и муниципальное управление. Гордость Липецкой земли». До перехода на муниципальную службу господин Жураев служил в ВС РФ и участвовал в специальной военной операции.

В конце июля стало известно, что на должность заместителя главы Липецка по экономическому блоку назначили Александра Колесова.

Кабира Гасанова