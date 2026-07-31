Александр Колесов назначен заместителем мэра Липецка по экономике

С понедельника, 3 августа, заместителем главы Липецка по экономическому блоку назначен Александр Колесов. Об этом мэр города Михаил Щербаков сообщил 31 июля в своем канале в мессенджере «Макс». В администрации господин Колесов будет координировать департамент экономического развития, а также управления имущественных и земельных отношений, потребительского рынка и информационных технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Липецка Фото: пресс-служба администрации Липецка

Александр Колесов родился в 1992 году. Окончил Липецкий государственный педагогический университет по специальности «Прикладная информатика в экономике». Трудовую деятельность начал в налоговых органах Липецкой области. Работал в Межрайонной ИФНС №1 по Липецкой области и региональном управлении ФНС. С 2020 года занимал различные должности в региональном проектном офисе областного правительства. До назначения работал начальником отдела организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов министерства экономического развития Липецкой области.

«Знаком с его работой. За плечами — опыт службы в налоговых органах, а также работы в министерстве экономического развития Липецкой области, где он занимался организацией проектной деятельности и сопровождением национальных проектов»,— прокомментировал назначение Александра Колесова господин Щербаков.

По словам мэра, перед городской администрацией стоит ряд задач: привлечение инвестиций, развитие экономики Липецка, эффективное управление муниципальным имуществом, реализация национальных проектов и цифровая трансформация.

«Рассчитываю, что опыт Александра Михайловича поможет усилить эти направления»,— написал Михаил Щербаков.

По данным с официального сайта мэрии Липецка, по состоянию на 31 июля у главы городской администрации есть пять заместителей — Светлана Бедрова, Павел Кузнецов, Галина Кукушкина, Владимир Посульченко и Светлана Сурмий, являющаяся председателем департамента градостроительства и архитектуры.

На этой неделе «Ъ-Черноземье» также сообщал, что мэр Липецка Михаил Щербаков подписал контракт с Минобороны РФ и вошел в мобилизационный резерв.

Денис Данилов