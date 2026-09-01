Регионы готовятся повысить цены на техосмотр

Администрации российских регионов начали публиковать документы с новыми тарифами на ТО, которые начнут действовать с 1 января 2027 года. Правительство Калужской области опубликовало постановление, согласно которому ТО легкового автомобиля подорожает с нынешних 1,2 тыс. до 1,26 тыс. руб. Власти ЕАО также решили проиндексировать тариф — он составит 1,39 тыс. руб. вместо нынешних 1,32 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Тарифы рассчитываются по методике Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Документ позволяет операторам участвовать в формировании цены, но бизнес неохотно участвует в этом процессе, и тарифы индексируются в соответствии с инфляцией. Весной 2026 года ФАС подготовила поправки в методику, чтобы дополнительно «простимулировать» участие операторов ТО в ценообразовании (см. “Ъ” от 28 мая). Документ проходит межведомственное согласование.

Иван Буранов