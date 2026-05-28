ФАС простимулирует операторов техосмотра

Стоимость техосмотра автомобилей будет определяться по новым правилам: соответствующий проект приказа подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Поправками к документу ведомство хочет «простимулировать» участие операторов ТО в ценообразовании. Сейчас же тарифы в основном индексируются решениями региональных властей в соответствии с инфляцией. Если же бизнес участвовать в расчете тарифов не захочет, ФАС предлагает установить минимально допустимую цену техосмотра, которая составит 1,5 тыс. руб. за проверку одной легковой машины.

ФАС разработала новую редакцию методики 2022 года, с помощью которой регионы устанавливают цены на технический осмотр (ТО) транспортных средств. Уведомление о планах разработать документ ведомство опубликовало в апреле, сейчас на regulation.gov.ru появились сами поправки.

Ключевое изменение касается правила участия бизнеса в формировании тарифа. Сейчас каждый регион, определяя цену на ТО на следующий год, должен собрать информацию с местных операторов техосмотра, в том числе об их затратах на фонд оплаты труда, содержание оборудования, аренду помещений и так далее. Такие данные должны представить не менее 50% компаний. Если же квота не набирается, то тариф повышается в соответствии с инфляцией. ФАС предлагает снизить планку до 35%. Как уточнили “Ъ” в службе, в большинстве регионов применяется метод индексации — иными словами, собрать информацию с компаний не получается.

В ФАС считают, что снижение порога простимулирует «операторов представлять информацию, что впоследствии может привести к более широкому применению в регионах расчетного метода».

Другое изменение касается цены за ТО, ниже которой регион не может опускаться при определении тарифов (если выбран метод индексации). Действующий лимит, который был установлен в 2022 году, составляет 321–1966 руб. (в зависимости от категории транспортных средств) и, в частности, 913 руб. для легковых автомобилей. ФАС предлагает поднять тарифную вилку до 406–2487 руб. и до 1155 руб.— для легковых машин.

Еще одно уточнение связано с тем, что с 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к Налоговому кодексу, вводящие 500-рублевую госпошлину, которую платят автовладельцы при оформлении электронной диагностической карты. Этот документ подтверждает, что техосмотр пройден: карту формирует оператор в Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО) МВД. ФАС предлагает уточнить в приказе, что пошлина в расчете тарифа не учитывается, как и НДС. «Вносимые изменения уточняют методику, устраняют неоднозначность в ее использовании, что будет способствовать единообразию практики ее применения»,— говорят в службе.

С 2022 года техосмотр обязателен только для такси, грузовиков и автобусов. Граждане, использующие свой автомобиль в личных целях, проходят ТО при смене собственника (при условии, что машина старше четырех лет), а также при внесении изменений в конструкцию машины. На основе данных МВД “Ъ” посчитал, что в 2025 году ТО прошли суммарно 9 млн транспортных средств (на 1,2% больше, чем в 2024 году), из них примерно 5,3 млн — легковые машины.

«Решение об исключении НДС из стоимости техосмотра было давно необходимо,— говорит руководитель пункта техосмотра в Красноярском крае (оператор ООО "Марс") Иван Кекин.— Хотя вопрос и не стоит остро, так как на большинство операторов пока налог не распространяется (они используют упрощенную систему налогообложения.— “Ъ”)». При этом эксперт отнесся скептически к планам активнее привлекать бизнес к ценообразованию. Ключевая проблема, отмечает он, в том, что большинство компаний не могут представить в обоснование тарифов пакет документов, которые требует ФАС. В него входит сложная отчетность, для составления которой малому бизнесу приходится нанимать отдельного бухгалтера. Именно поэтому он неохотно участвует в этом процессе.

Обсуждение проекта методики продлится до 16 июня. Традиционно уже летом регионы начнут собирать информацию с операторов, чтобы утвердить тарифы на 2027 год: будет ли это происходить по действующим правилам или по новым — пока не ясно. Параллельно власти занимаются решением другой проблемы: борьбой с «фейковым» ТО, который мошенники-операторы оформляют на машины, не приезжающие на проверку. МВД ранее подготовило проект, позволяющий отключать мошенников от ЕАИСТО при выявлении двух или более нарушений: документ сейчас уже находится на финальном этапе согласования. Страховщики в конце 2025 года предлагали подключить камеры к проверке пройденного ТО у транспортных средств во время движения, но инициатива развития пока не получила.

Иван Буранов