Экономике ищут тотемное животное

Верблюд, черепаха и снежный барс — с такими животными ассоциируется российская экономика у участников Восточного экономического форума. Мероприятие стартовало 1 сентября во Владивостоке и продлится до 4 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Гендиректор Восточной биржи Андрей Салащенко, например, выбрал двуглавого орла: одна голова — это развитие банковской сферы и IT, вторая — сырьевая база. Черепахе отдал предпочтение глава группы компаний DNS Дмитрий Алексеев. По его словам, сейчас российская экономика движется медленно, а временами ей приходится защищаться от внешних условий.

Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов, в свою очередь, провел аналогию с верблюдом:

«Главная особенность российской экономики последних лет — устойчивость, выживаемость в экстремальных условиях. Это стало сюрпризом для многих. Ассоциация с восточным животным, которое может выживать в таких условиях, — с верблюдом».

Российская экономика сохраняет устойчивость, но порядком устала от потрясений, признает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков:

«Практика сравнения политиков со зверями была еще в 90-е. Сейчас многие пытаются найти аналогию для описания экономики. Но среди этих животных нет того, что мы изображаем. Скорее, экономика трудится, как вол, но есть усталость. Верблюд может ходить по пустыне без воды и еды, но экономика без этого существовать не может. Россия выдерживала и не такие испытания».

Рост ВВП России по итогам 2025 года замедлился до 1% после 4,9% в 2024-м. На 2026 год правительство снизило прогноз до 0,4%. Если вся экономика мобилизована на военные нужды, возникает риск перехода в «режим берсерка, который может существовать крайне ограниченное время», указал РБК спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. О необходимости таких шагов нужно «сто раз задуматься», добавил он.

Между тем, аналогия с верблюдом может говорить об устойчивой жизни за счет накопленных резервов, отмечают собеседники “Ъ FM”. Надолго ли их хватит, “Ъ FM” обсудил с независимым экономическим экспертом Семеном Новопрудским:

«Я бы сравнил экономику с трехглавым орлом. Мы смотрим в разные стороны — страна гигантская, разнообразная, неоднородная. По некоторым признакам Россия — лидер, например по качеству цифровых услуг, но есть огромные диспропорции и неравенство.

Верблюд — это жизнь на резервах, базовое спокойствие. Способность жить на резервах воспитывалась веками. Главное сейчас — умение адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Так сильно мир не менялся очень долго, как в последние 10 лет и как может измениться в ближайшие годы».

31 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин указывал, что управляемое ослабление рубля может привести к разгону инфляции и повышению всех издержек и расходов, в том числе бюджетных. Проинфляционный сценарий он считает наиболее вероятным из альтернативных. По нему, рост цен в 2027 году составит 4,5-5%, а к целевым 4% они вернутся позднее, чем в базовом сценарии.

Екатерина Вихарева