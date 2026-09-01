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Экономике ищут тотемное животное

Как участники ВЭФ описывают состояние российского рынка

Верблюд, черепаха и снежный барс — с такими животными ассоциируется российская экономика у участников Восточного экономического форума. Мероприятие стартовало 1 сентября во Владивостоке и продлится до 4 сентября.

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Гендиректор Восточной биржи Андрей Салащенко, например, выбрал двуглавого орла: одна голова — это развитие банковской сферы и IT, вторая — сырьевая база. Черепахе отдал предпочтение глава группы компаний DNS Дмитрий Алексеев. По его словам, сейчас российская экономика движется медленно, а временами ей приходится защищаться от внешних условий.

Советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов, в свою очередь, провел аналогию с верблюдом:

«Главная особенность российской экономики последних лет — устойчивость, выживаемость в экстремальных условиях. Это стало сюрпризом для многих. Ассоциация с восточным животным, которое может выживать в таких условиях, — с верблюдом».

Российская экономика сохраняет устойчивость, но порядком устала от потрясений, признает частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков:

Ставка возьмет паузу

«Практика сравнения политиков со зверями была еще в 90-е. Сейчас многие пытаются найти аналогию для описания экономики. Но среди этих животных нет того, что мы изображаем. Скорее, экономика трудится, как вол, но есть усталость. Верблюд может ходить по пустыне без воды и еды, но экономика без этого существовать не может. Россия выдерживала и не такие испытания».

Рост ВВП России по итогам 2025 года замедлился до 1% после 4,9% в 2024-м. На 2026 год правительство снизило прогноз до 0,4%. Если вся экономика мобилизована на военные нужды, возникает риск перехода в «режим берсерка, который может существовать крайне ограниченное время», указал РБК спецпредставитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. О необходимости таких шагов нужно «сто раз задуматься», добавил он.

Между тем, аналогия с верблюдом может говорить об устойчивой жизни за счет накопленных резервов, отмечают собеседники “Ъ FM”. Надолго ли их хватит, “Ъ FM” обсудил с независимым экономическим экспертом Семеном Новопрудским:

Сбережения пошли в расход

«Я бы сравнил экономику с трехглавым орлом. Мы смотрим в разные стороны — страна гигантская, разнообразная, неоднородная. По некоторым признакам Россия — лидер, например по качеству цифровых услуг, но есть огромные диспропорции и неравенство.

Верблюд — это жизнь на резервах, базовое спокойствие. Способность жить на резервах воспитывалась веками. Главное сейчас — умение адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Так сильно мир не менялся очень долго, как в последние 10 лет и как может измениться в ближайшие годы».

31 августа зампред ЦБ Алексей Заботкин указывал, что управляемое ослабление рубля может привести к разгону инфляции и повышению всех издержек и расходов, в том числе бюджетных. Проинфляционный сценарий он считает наиболее вероятным из альтернативных. По нему, рост цен в 2027 году составит 4,5-5%, а к целевым 4% они вернутся позднее, чем в базовом сценарии.

Фотогалерея

ВЭФ-2026

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Участие в форуме подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, ОАЭ, Японию и Монголию. Единственным иностранным главой государства заявлен президент Индонезии Прабово Субианто &lt;br>На фото: гости форума в павильоне Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин»

Участие в форуме подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, ОАЭ, Японию и Монголию. Единственным иностранным главой государства заявлен президент Индонезии Прабово Субианто
На фото: гости форума в павильоне Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Отработка приемов первой помощи на церемонии открытия павильона центра «Воин» &lt;br>На фото: вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев (справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева)

Отработка приемов первой помощи на церемонии открытия павильона центра «Воин»
На фото: вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев (справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Обучение тактической медицине на выставке «Улица Дальнего Востока»

Обучение тактической медицине на выставке «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Зарубежные гости учатся управлять БПЛА на симуляторе

Зарубежные гости учатся управлять БПЛА на симуляторе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Старт демонстрационной программы «Единоборства всей России»

Старт демонстрационной программы «Единоборства всей России»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока»

Церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд «Россия — Китай. Добрые соседи!»

Стенд «Россия — Китай. Добрые соседи!»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд банка ПСБ

Стенд банка ПСБ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Сборка БПЛА в павильоне центра «Воин»

Сборка БПЛА в павильоне центра «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Чайная церемония у стенда банка ПСБ

Чайная церемония у стенда банка ПСБ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Министерства спорта РФ

Стенд Министерства спорта РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Разминка на территории Дальневосточного федерального университета

Разминка на территории Дальневосточного федерального университета

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

VR-симулятор в павильоне центра «Воин»

VR-симулятор в павильоне центра «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд проекта «Душа России». Неваляшка

Стенд проекта «Душа России». Неваляшка

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Russia Today. Помойное ведро

Стенд Russia Today. Помойное ведро

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд под названием «15 злобных зрителей RT»

Стенд под названием «15 злобных зрителей RT»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Свежий номер газеты «Коммерсантъ»

Свежий номер газеты «Коммерсантъ»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Тигр в кубе

Тигр в кубе

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Интерактив для гостей

Интерактив для гостей

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Традиционно русские угощения на форуме

Традиционно русские угощения на форуме

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Гостья форума в русском кокошнике

Гостья форума в русском кокошнике

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Лестница Дальневосточного федерального университета

Лестница Дальневосточного федерального университета

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

На фотозоне

На фотозоне

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (второй справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева) на церемонии открытия павильона Центра военно-патриотического воспитания «Воин»

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (второй справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева) на церемонии открытия павильона Центра военно-патриотического воспитания «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка «Символы триумфа» на стенде Минспорта РФ. В витрине — награды советских спортсменов с соревнований второй половины ХХ века

Выставка «Символы триумфа» на стенде Минспорта РФ. В витрине — награды советских спортсменов с соревнований второй половины ХХ века

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Открытие выставки «Улица Дальнего Востока»

Открытие выставки «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка в рамках форума

Выставка в рамках форума

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

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Участие в форуме подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, ОАЭ, Японию и Монголию. Единственным иностранным главой государства заявлен президент Индонезии Прабово Субианто
На фото: гости форума в павильоне Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Отработка приемов первой помощи на церемонии открытия павильона центра «Воин»
На фото: вице-премьер—полпред президента в ДФО Юрий Трутнев (справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Обучение тактической медицине на выставке «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Зарубежные гости учатся управлять БПЛА на симуляторе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Старт демонстрационной программы «Единоборства всей России»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд «Россия — Китай. Добрые соседи!»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд банка ПСБ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Сборка БПЛА в павильоне центра «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Чайная церемония у стенда банка ПСБ

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Министерства спорта РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Разминка на территории Дальневосточного федерального университета

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

VR-симулятор в павильоне центра «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд проекта «Душа России». Неваляшка

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд Russia Today. Помойное ведро

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Стенд под названием «15 злобных зрителей RT»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Свежий номер газеты «Коммерсантъ»

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Тигр в кубе

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Интерактив для гостей

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Традиционно русские угощения на форуме

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Гостья форума в русском кокошнике

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Лестница Дальневосточного федерального университета

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

На фотозоне

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

Вице-премьер — полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев (второй справа) и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (второй слева) на церемонии открытия павильона Центра военно-патриотического воспитания «Воин»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка «Символы триумфа» на стенде Минспорта РФ. В витрине — награды советских спортсменов с соревнований второй половины ХХ века

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Открытие выставки «Улица Дальнего Востока»

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Выставка в рамках форума

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ  /  купить фото

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Екатерина Вихарева

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