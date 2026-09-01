Умер актер из «Как закалялась сталь» и «В бой идут одни "старики"» Марченко

Советский и украинский актер Леонид Марченко умер в возрасте 88 лет. О его смерти сообщил Киевский академический театр юного зрителя на Липках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Киевская киностудия им. А. П. Довженко Фото: Киевская киностудия им. А. П. Довженко

Более шести десятилетий профессиональной карьеры Марченко были связаны с этим театром. За это время он исполнил около 50 ролей в постановках, среди которых «Недоросль», «Сказка о царе Горохе», «Пеппи Длинныйчулок» и «Вишневый сад». Прощание с актером пройдет 2 сентября в Театре юного зрителя на Липках в Киеве.

Леонид Марченко родился 16 января 1938 года в Киеве. В городском ТЮЗе играл с 1963 года. С 1961 года стал сниматься в кино. Наибольшую известность Марченко принесла роль летчика 1-й эскадрильи Пети Савчука в картине Леонида Быкова «В бой идут одни "старики"». Также играл в фильмах «Аты-баты, шли солдаты …», «Как закалялась сталь» и других.