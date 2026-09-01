Споры государств с иностранными инвесторами в 2025–2026 годах сместились в сферу ТЭКа

Главным источником новых инвестиционных споров между государствами и иностранным бизнесом стал сырьевой сектор, следует из статистики Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) (.pdf). В период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го на нефтегазовую отрасль пришлось 25% зарегистрированных дел, еще 18% — на горнодобывающую промышленность, 10% — на электроэнергетику. Для сравнения: ранее доля инвестиционных споров в нефтегазовом секторе составляла лишь 14% за всю историю существования ICSID.

Всего за указанный период международный центр зарегистрировал 60 новых арбитражных дел. В 20% споров ответчиками выступают страны Восточной Европы и Центральной Азии. Столько же пришлось на страны Африки к югу от Сахары, выше показатель только у Южной Америки — 22%. Если смотреть на отдельные государства, по четыре иска подано против Украины, Колумбии и Гвинеи, еще два требования — против Румынии и по одному — против Казахстана и Туркменистана. Истцами преимущественно (в 45% случаев) выступают компании из Западной Европы.

Среди разрешенных арбитрами споров в период с июля 2025 года по июнь 2026-го требования инвесторов к государствам полностью или частично были удовлетворены в 37% случаев. В 40% исков было отказано полностью, еще в 18% дел арбитры отказались рассматривать спор из-за отсутствия юрисдикции, а в 5% случаев требования истцов были признаны явно лишенными правовых оснований.

Самым частым основанием для новых обращений в ICSID остаются двусторонние инвестиционные соглашения между странами — 62% дел, еще 10% споров были инициированы на основании Договора к Энергетической хартии, 8% — по инвестконтрактам и 6% — по национальному инвестиционному законодательству.

Варвара Кеня