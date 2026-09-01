Споры государств с иностранными инвесторами в 2025–2026 годах сместились в сферу ТЭКа
Главным источником новых инвестиционных споров между государствами и иностранным бизнесом стал сырьевой сектор, следует из статистики Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) (.pdf). В период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го на нефтегазовую отрасль пришлось 25% зарегистрированных дел, еще 18% — на горнодобывающую промышленность, 10% — на электроэнергетику. Для сравнения: ранее доля инвестиционных споров в нефтегазовом секторе составляла лишь 14% за всю историю существования ICSID.
Всего за указанный период международный центр зарегистрировал 60 новых арбитражных дел. В 20% споров ответчиками выступают страны Восточной Европы и Центральной Азии. Столько же пришлось на страны Африки к югу от Сахары, выше показатель только у Южной Америки — 22%. Если смотреть на отдельные государства, по четыре иска подано против Украины, Колумбии и Гвинеи, еще два требования — против Румынии и по одному — против Казахстана и Туркменистана. Истцами преимущественно (в 45% случаев) выступают компании из Западной Европы.
Среди разрешенных арбитрами споров в период с июля 2025 года по июнь 2026-го требования инвесторов к государствам полностью или частично были удовлетворены в 37% случаев. В 40% исков было отказано полностью, еще в 18% дел арбитры отказались рассматривать спор из-за отсутствия юрисдикции, а в 5% случаев требования истцов были признаны явно лишенными правовых оснований.
Самым частым основанием для новых обращений в ICSID остаются двусторонние инвестиционные соглашения между странами — 62% дел, еще 10% споров были инициированы на основании Договора к Энергетической хартии, 8% — по инвестконтрактам и 6% — по национальному инвестиционному законодательству.
В 2025 году интерес бизнеса к взысканию с иностранных государств компенсации за заблокированные или изъятые активы привел к подаче 63 исков, что на 14,5% превышает показатели 2024 года, когда было 55 исков. В 2025 году лидерами среди государств-ответчиков по искам в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) стали Мексика и Украина, против которых было инициировано по пять дел. При этом Украина впервые оказалась в топе списка, тогда как Мексика традиционно занимает верхние позиции.
Основная часть истцов в 2025 году были инвесторами из Западной Европы (44% новых дел), ещё 14% пришлись на Северную Америку. Основанием для более половины (58%) споров в МЦУИС послужили двусторонние инвестиционные соглашения, а доля дел по Договору к Энергетической хартии составила 6%.
По результатам завершенных в 2025 году дел, требования инвестора были удовлетворены полностью или частично в 53% случаев, в 31% дел они были отклонены, а в 11% случаев арбитры признали отсутствие у них компетенции рассматривать дело. При этом в 60% решений компенсация инвестору не присуждалась, что включает случаи как отклонения иска, так и признания ответственности государства без возмещения ущерба.