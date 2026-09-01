«Будем надеяться, что чиновники найдут решение»

Фермеров услышали: вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил подчиненным упростить порядок регистрации кур и кроликов. Ранее на проблему обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. Были случаи, когда владельцы подсобных хозяйств приносили своих питомцев прямо в МФЦ. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что нынешние чиновники все дальше от народа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

В Российской Федерации неожиданно возникла, скажем так, достаточно экзотическая проблема, которая очень быстро дошла до самого верха. Речь идет о «новых правилах регистрации домашних птиц и кроликов количеством более 10 голов». Зачем это нужно? Для обеспечения биологической и эпизоотической безопасности. В переводе на русский язык это значит выявление и, соответственно, предотвращение эпидемий. Заболели куры гриппом — надзорные органы выявили очаг и пресекли распространение болезни. В результате другие соплеменники не пострадают.

Проблема в том, что владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ) не до конца поняли, как это нужно сделать. В результате стали фиксироваться случаи, когда собственники кур и кроликов приходили регистрироваться в МФЦ вместе со своими питомцами. Кто-то это сделал в качестве пассивного протеста или, как сейчас модно говорить, «флешмоба», а кто-то действительно не разобрался. Мы не будем пытаться вникать в тонкости регистрационного процесса и писать необходимую инструкцию. Единственное, на что хочется обратить внимание, — это большое число не до конца понятных простому человеку терминов: «Хорриот», «ВетИС» и «Цербер». А также такой пассаж, как «необходимость пройти маркирование». Вот и разбирайся, как хочешь.

В итоге глас хозяйствующего народа услышал председатель Государственной думы Вячеслав Володин и призвал правительство пойти навстречу несчастным владельцам ЛПХ и как-то упростить техрегламент. Ответственный вице-премьер Дмитрий Патрушев, со своей стороны, поручил подчиненным принять меры. Будем надеяться, что чиновники оперативно найдут решение, ибо сроки поджимают. Как часто у нас бывает: те, кто штрафуют, оказываются не в курсе и наказывают население вне зависимости от запланированных послаблений.

Также нельзя не обратить внимание на тенденции. Контроль над всем и вся ужесточается. Вот куры и кролики не избежали подобной участи. Так, глядишь, дойдет до канареек, попугаев, морских свинок, хомяков, аквариумных рыбок и прочих видов. Они же тоже болеют. Значит, контроль нужен. И, конечно, нельзя не отметить особый чиновничий язык — «Хорриот», «ВетИС» и «Цербер». Особенно последнее слово несколько настораживает. Хотя, конечно, порядок нужно соблюдать. И с цифровизацией быть на ты.

Дмитрий Дризе