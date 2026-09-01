Трибуна над лагуной

2 сентября открывается Венецианский кинофестиваль, который обещает не только множество премьерных фильмов, но также острую политическую повестку. О нервной атмосфере, в которой начинается один из важнейших киносмотров мира, рассказывает Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Директор фестиваля Альберто Барбера пытается не дать ему уплыть в опасные воды политической ангажированности Фото: Yara Nardi / Reuters Официальный плакат 83-го Венецианского кинофестиваля Фото: Yves Herman / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Директор фестиваля Альберто Барбера пытается не дать ему уплыть в опасные воды политической ангажированности Фото: Yara Nardi / Reuters Официальный плакат 83-го Венецианского кинофестиваля Фото: Yves Herman / Reuters

Через несколько дней после того, как была объявлена венецианская программа, Министерство иностранных дел и Министерство культуры Украины обратились с совместным письмом к руководству фестиваля, призывая снять с конкурса «Дау» Ильи Хржановского (признан в РФ иностранным агентом).

Фильму инкриминировалось то, что он транслирует «кремлевские нарративы» и финансирован российским олигархом Сергеем Адоньевым, находящимся под санкциями.

На эти претензии ответили как сам режиссер, так и директор фестиваля Альберто Барбера. Первый объяснил, что олигарх прекратил финансирование проекта еще в 2019 году, второй назвал «Дау» произведением антитоталитарной направленности, которому самое место на Венецианском фестивале, отстаивающем свободу творчества.

Этот спор на повышенных тонах прозвучал эхом разыгравшегося в начале мая конфликта вокруг российского павильона на Венецианской биеннале, частью которой является кинофестиваль. За участие в выставке официальных российских культурных институций Еврокомиссия лишила биеннале гранта в €2 млн, но ее президент Пьетранджело Буттафуоко не отменил присутствия россиян, несмотря на протестные акции около павильона. Нынешняя сентябрьская ситуация в еще более гротескной форме косплеит майскую, учитывая, что Хржановский отказался от российского гражданства и признан в России иноагентом.

Страсти вокруг «Дау» отошли на второй план, как только в конкурсную программу был включен другой фильм из категории controversial. Он называется «NAZA», в его титрах — имена израильских документалистов Юваля Абраама и Рахель Шор, чья лента «Нет другой земли» получила «Оскар» в 2025 году.

Как сказано в фестивальном каталоге, новая картина (единственная документальная среди конкурсных) «детально раскрывает системы, стоящие за спланированным массовым уничтожением палестинского гражданского населения в секторе Газа». Продюсером фильма выступил британский режиссер Джонатан Глейзер, автор знаменитой (тоже оскароносной) картины «Зона интересов», а в производстве участвовала газета The Guardian.

Тема Газы оказывается в центре фестивальных баталий уже не первый год. Она поднималась на официальных церемониях Берлинале, в открытых письмах деятелей кино и на пресс-конференциях. В прошлом году главную награду в Венеции прочили фильму «Голос Хинд Раджаб» о трагедии палестинской девочки, ставшей жертвой войны. Жюри, которое возглавлял американский режиссер Александр Пейн, находилось под сильным давлением, но не поддалось ему, отдав «Золотого льва» аполитичному фильму «Отец мать сестра брат» Джима Джармуша.

«Голос Хинд Раджаб» остался со вторым призом. Но снявшая его Каутер Бен Ханья, родом из Туниса, нынче сама входит в состав международного жюри. А возглавляет его Мэгги Джилленхол — американская актриса, делающая в последнее время также режиссерскую карьеру. Трудно предсказать, какую позицию займет жюри как коллективный судейский орган, призванный оценивать художественные достижения, но неизбежно попадающий в тот или иной политический контекст.

Полгода назад на Берлинале председатель жюри Вим Вендерс отмежевался от политических заявлений в поддержку Газы, чем вызвал на себя огонь критики со стороны леволиберальных кинематографистов.

В день открытия Венецианского фестиваля, как обычно, была запланирована пресс-конференция жюри, и вдруг ее отменили, сославшись на дефицит времени в расписании.

Журналисты интерпретировали это как уход от острых вопросов о политике и других дискуссионных тем: одна из них — слабое представительство в программе режиссеров-женщин. Но попытка фестиваля избежать конфронтации, похоже, не удалась: для пресс-конференции все же нашли время и даже дополнительно организовали коктейль для журналистов, где Альберто Барбера обещал удовлетворить их любопытство по волнующим темам. Скорее всего, это верное решение — заранее выпустить пар и дать наконец фестивалю заняться его прямыми задачами — развитием киноискусства и оценкой его перспективных тенденций.

Андрей Плахов