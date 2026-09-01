Пенное сдулось в барах

В Москве массово закрываются бары: за год их количество снизилось на 14% — до примерно 1900 точек. Об этом “Ъ FM” рассказали в компании «2ГИС». Там добавили, что с начала 2026 года сокращение числа баров было плавным: в среднем каждый месяц закрывалось около 20 заведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Всему виной — налоговые изменения и стремление россиян пить дома, говорит основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук:

«Рентабельность общепита снизилась из-за налоговой нагрузки и роста фонда оплаты труда. Потребление алкоголя в ресторанах и барах упало на 10-15%. Для ресторанов это вторично, для баров — критично. Кто работал с доходностью 10-15% от оборотов, выручка упала почти до нуля. Люди пить меньше не стали — просто считают деньги.

Алкоголь в заведениях дорогой: в ресторане две кружки, дома — пять. Кризисное влияние: другого объяснения нет. Те, кто выиграл на фоне закрытий, — заведения с изысканной кухней или караоке. Сейчас поход в бар считается не просто потреблением, а комплексом ощущений. Заведения с экспириенсом не просели, слабые закрываются дальше.

Просто продать алкоголь уже не работает».

По данным NF Group, больше всего баров закрывается в центре Москвы: за первую половину 2026-го прекратили работу почти 120 точек. Сейчас не время для экспериментов. Наиболее рентабельными стали классические пивные, считает сооснователь баров «Ясно», «Сюр» и «Интеллигенция» Никита Фомкин:

«На плаву останутся небольшие заведения, где работают 2-3 человека. Времена десяти человек на кухне прошли. Нужно искать небольшую аренду — в центре меньше 10 тыс. за 1 кв. м невозможно найти. Те, кто подписался на такую аренду, закрываются. Платить 1 млн за 100 м — жестко.

Ходят слухи, что живучи концептуальные заведения с экспириенсом. Я бы рекомендовал открыть обычный пивной бар, а не коктейльный или винный. Вино сейчас нерентабельно из-за себестоимости.

На плаву остаются пивные заведения».

За первую половину 2026-го посетители московских заведений тратили на алкоголь около 1,5 тыс. руб. за поход — на 5% меньше, чем за тот же период 2025-го, подсчитали аналитики «Чек Индекса». Пик пришелся на плей-офф чемпионата мира по футболу: тогда в барах оставляли до 4 тыс. руб.

Никита Путятин