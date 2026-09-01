В Астраханской области легализовали гостевые дома

В Астраханской области стартовал эксперимент по легализации гостевых домов и контролю за их деятельностью. Регион вошел в список субъектов РФ, где с 1 сентября 2026 года гостиницы в частном секторе попали под правовое регулирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостевые дома в Астраханской области перешли под правовое регулирование

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области / Коммерсантъ Гостевые дома в Астраханской области перешли под правовое регулирование

Фото: Пресс-служба правительства Саратовской области / Коммерсантъ

Согласно новым правилам, владельцы гостевых домов должны привести их в соответствие с санитарными, техническими и противопожарными требованиями законодательства. После этого гостиницу внесут в специальный реестр и присвоят уникальный номер. Благодаря нововведениям владельцы гостиничного бизнеса получат право оказывать свои услуги официально и рекламировать их на туристических платформах.

Ранее спикер астраханской облдумы Игорь Мартынов сообщил, что для адаптации бизнесу дадут переходный период до 2027 года. Министерство финансов региона окажет содействие владельцам гостевых домов, разработав методические рекомендации.

В соответствии с федеральным законодательством гостевой дом может находиться в индивидуальных жилых домах и их частях, расположенных на землях с разрешенным использованием под ИЖС, личное подсобное хозяйство или садоводство. При этом в гостевом доме должно быть не больше 15 комнат, а вместимость гостиницы не должна превышать 45 человек. Размещая рекламу услуг гостевого дома на различных площадках, владелец обязан указать идентификационный номер объекта, присвоенный ему в реестре классифицированных средств размещения.

Помимо Астраханской области, с сегодняшнего дня к эксперименту подключатся Республики Адыгея, Бурятия и Нижегородская область.

Марина Окорокова