Астраханская область войдет в эксперимент по гостевым домам

Астраханская область присоединится к федеральному эксперименту по легализации частных гостевых домов для туристов. Такое заявление 20 мая в Совфеде сделал замглавы комитета по социальной политике Мохмад Ахмадов, пишет «Парламентская газета».

Как сообщил сенатор, помимо Астраханской области, с 1 сентября 2026 года к эксперименту подключатся Адыгея, Бурятия и Нижегородская область. Кроме того, с аналогичной инициативой выступили Карачаево-Черкесия и Оренбургская область.

По словам господина Ахмадова, в реестр уже поступило около 15 тыс. заявок, больше всего — из Краснодарского края и Крыма. Проект стартовал в 2023 году, сейчас действует в 17 регионах.

В декабре прошлого года министр экономического развития Астраханской области Элина Полянская сообщала, что в регионе растет число зарегистрированных гостевых домов. По состоянию на 1 сентября, в реестре Росаккредитации числилось более 360 объектов размещения.

Нина Шевченко