Курские власти назвали размеры выплат за утраченный при вторжении ВСУ транспорт
В Курской области утвердили механизм возмещения стоимости транспортных средств, утраченных жителями приграничья во время вторжения ВСУ. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Александр Чепик.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Выплаты владельцам утраченной техники составят до 350 тыс. руб. за мотоциклы категорий L3 и А и до 1 млн руб. — за автомобили категорий М1, М1G, N1, N1G и В. Компенсация предоставляется единожды на одно транспортное средство и полагается гражданам, зарегистрированным на момент вторжения в девяти отселенных приграничных муниципалитетах. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском округах и городе Льгове.
Сумма возмещения определяется исходя из рыночной стоимости транспортного средства в его исправном состоянии. Уточняется, что компенсации могут получить только владельцы полностью уничтоженных автомобилей. Выплаты произведут за счет областного бюджета.
В июле стало известно, что правительство России направит региону свыше 2,4 млрд руб. на компенсации за транспорт, утраченный в результате вторжения ВСУ в августе 2024 года. Тогда в регионе было повреждено или уничтожено свыше 5 тыс. автомобилей.