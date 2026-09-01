Курские власти назвали размеры выплат за утраченный при вторжении ВСУ транспорт

В Курской области утвердили механизм возмещения стоимости транспортных средств, утраченных жителями приграничья во время вторжения ВСУ. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Александр Чепик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Выплаты владельцам утраченной техники составят до 350 тыс. руб. за мотоциклы категорий L3 и А и до 1 млн руб. — за автомобили категорий М1, М1G, N1, N1G и В. Компенсация предоставляется единожды на одно транспортное средство и полагается гражданам, зарегистрированным на момент вторжения в девяти отселенных приграничных муниципалитетах. Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском округах и городе Льгове.

Сумма возмещения определяется исходя из рыночной стоимости транспортного средства в его исправном состоянии. Уточняется, что компенсации могут получить только владельцы полностью уничтоженных автомобилей. Выплаты произведут за счет областного бюджета.

В июле стало известно, что правительство России направит региону свыше 2,4 млрд руб. на компенсации за транспорт, утраченный в результате вторжения ВСУ в августе 2024 года. Тогда в регионе было повреждено или уничтожено свыше 5 тыс. автомобилей.

Кабира Гасанова