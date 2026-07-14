Куряне из приграничья получат 2,4 млрд за утраченные при вторжении ВСУ машины

Правительство РФ выделит Курской области более 2,4 млрд руб. на компенсации за автотранспорт, утраченный в результате вторжения ВСУ в августе 2024 года. Тогда жители региона потеряли более 5 тыс. автомобилей — часть была повреждена, а часть полностью уничтожена. Об этом 14 июля рассказал в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Средства федерального центра пойдут на компенсацию полностью утраченного транспорта жителей, которые до событий 6 августа были зарегистрированы в девяти отселенных районах. В свою очередь, расходы на выплаты за поврежденный в приграничье транспорт регион возьмет на себя»,— уточнил господин Хинштейн.

Глава региона отметил, что два года этот вопрос оставался без ответа, поскольку «механизма выплат просто не существовало». Теперь же готовится соответствующее соглашение с кабмином, и потребуется немного времени, чтобы этот механизм утвердить юридически.

«Как только все будет готово, мы обязательно опубликуем подробную памятку: кто, куда и как может обратиться.

Но на этом мы не останавливаемся. Мы продолжим работать в том же плотном формате с федеральным центром: прорабатываем механизм, который позволит компенсировать стоимость утраченных и поврежденных от действий ВСУ машин и для жителей остальных городов и районов»,— добавил Александр Хинштейн.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что кабмин принял решение выделить Курской и Белгородской областям еще 3 млрд руб., которые пойдут на компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, а также на содействие им в приобретении новой квартиры либо постройке дома.

Денис Данилов