В поставке проявилась фальсификация

“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования руководителей ростовской компании «Энергия», которая поменяла владельцев после ареста основателя бизнеса Александра Хуруджи. По версии следствия, в 2021 году топ-менеджеры «Энергии» требовали от фирмы «Русэлектрокабель» 21 млн руб., сфальсифицировав данные о срыве поставки. Ранее юрист «Энергии» Роман Кузнецов был осужден за участие в выводе активов компании на два с половиной года колонии. Как выяснилось, мягкий приговор был вынесен благодаря взятке, данной председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой, впоследствии также осужденной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поставил точку в споре между АО «Энергия», ранее принадлежавшем ростовскому предпринимателю Александру Хуруджи, и краснодарской компанией «Русэлектрокабель», поставщиком электрооборудования и стройматериалов. «Энергия» требовала вернуть предоплату в сумме 21 млн руб., перечисленную «Русэлектрокабелю» по договору поставки металлопроката. Покупатель настаивал на том, что товар фактически им не был получен. Суд пришел к выводу, что сделка состоялась, а претензии «Энергии» являются частью мошеннической схемы, направленной на причинение ущерба поставщику.

Решение арбитражного суда в пользу ООО «Русэлектрокабель» принято на основании материалов уголовного дела в отношении бывшего начальника краснодарского участка АО «Энергия» Андрея Лобаса.

По версии обвинения, в 2018 году неустановленные лица из числа руководителей АО «Энергия» разработали план хищения средств компании «Русэлектрокабель».

Господину Лобасу было поручено вести с «Русэлектрокабелем» переговоры от имени «Энергии» и принять товар на строительной площадке в Краснодаре. Сделка была заключена в октябре 2018 года, а спустя два месяца АО «Энергия» было объявлено банкротом. Конкурсный управляющий обратился в суд за взысканием средств с поставщика, указав, что «Энергия» якобы не имеет отношения к объекту, на который доставлены материалы, а у Андрея Лобаса не было полномочий, чтобы принять товар.

Арбитражные суды несколько раз меняли решения по существу спора, но в итоге признали правоту «Русэлектрокабеля», средства взысканы не были. В июле 2026 года Ленинский суд Краснодара прекратил уголовное преследование Андрея Лобаса по статье о покушении на причинение имущественного вреда в связи с истечением срока давности.

АО «Энергия», первоначально зарегистрированное в Волгодонске Ростовской области, стало известно в 2015 году в связи с уголовным преследованием его учредителя Александра Хуруджи, он провел под стражей девять месяцев по обвинению в хищении у «МРСК Юга» 470 млн руб. за счет завышения тарифов.

В 2017 году суд оправдал господина Хуруджи, но к тому времени АО «Энергия» изменило место регистрации на Урус-Мартан, руководить бизнесом начали адвокат Роман Кузнецов (Усман Дудуркаев) и заместитель гендиректора общества Дмитрий Лянгузов.

Уголовное расследование выявило, что в это время в компании происходил масштабный вывод активов. В 2020 году господин Лянгузов был приговорен за хищение имущества на 1 млрд руб. к шести годам колонии. Два года спустя суд признал Романа Кузнецова виновным в мошенничестве со средствами АО «Энергия» с ущербом на 48 млн руб. Его приговор оказался мягким — два года шесть месяцев колонии общего режима.

Позже оказалось, что на приговор повлияла взятка в размере 10 млн руб., которую брат Романа Кузнецова передал тогдашнему председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой. Эпизод с получением взятки в пользу Кузнецова вошел в уголовное дело экс-судьи Золотаревой, которая в декабре 2025 года была приговорена к 15 годам лишения свободы за коррупцию.

В разговоре с “Ъ” Александр Хуруджи пояснил, что ему мало известно о ситуации в компании после того, как бизнес перешел в другие руки.

«Могу предположить, что новые владельцы старались выжать из бизнеса по максимуму, а потом найти крайнего и дотянуть дело до закрытия по срокам»,— пояснил бизнесмен.

Анна Перова, Краснодар