В Самарской области назначен глава регионального минцифры

Юрий Симонов займет пост временно исполняющего обязанности министра цифрового развития региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании во вторник, 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Юрий Николаевич имеет опыт работы в сфере цифрового развития, информационной безопасности и реализации государственных цифровых проектов, работал в федеральных и региональных структурах»,— сказал Вячеслав Федорищев.

Министерство цифрового развития и связи было создано в Самарской области в январе 2025 года. По словам Вячеслава Федорищева, в настоящее время перед ведомством «стоят задачи, которые имеют значение для работы всего правительства: развитие цифровых сервисов для жителей, повышение эффективности государственного управления, внедрение современных технологий в деятельность органов власти и обеспечение надежной защиты государственных информационных систем».

Георгий Портнов