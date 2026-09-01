Цифровую активность отложили до весны

В России 1 сентября вступил в силу закон о цифровой валюте и правах. Теперь через депозитарии банков, биржи и легальные обменники разрешено покупать биткойн, Ethereum и USDT. Другие криптоактивы недоступны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Но, по мнению собеседников “Ъ FM”, полноценно механизм заработает только через полгода. При этом неквалифицированные инвесторы не смогут приобретать цифровую валюту на сумму больше 300 тыс. руб. в год. Впрочем, пока ограничение выглядит как чистая формальность, говорит основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов:

«Если у человека есть деньги и он хочет их потерять, он это сделает всегда. ЦБ создал условия, при которых через официальные ресурсы можно потерять мало. С момента вступления закона в силу на сайте ЦБ нет даже реестров криптодепозитариев и операторов обмена, не выпущены подзаконные акты. Нужно подождать около полугода. Регулирование жесткое, написано под банки. На практике же люди всегда смогут приобрести криптовалюту другими путями — де-факто обмен между физлицами не криминализован, доступ к зарубежным площадкам остается.

Через P2P купить монеты и отправить их можно по-прежнему. Если проводить комплекс оперативно-технических мероприятий, можно вскрыть подноготную. Но в автоматическом режиме налоговая не узнает, если вы откроете кошелек на смартфоне. Если же перегонять деньги с российских цифровых депозитариев, налоговая может предъявить претензии. Но любой, кто разбирается в криптовалюте, приобретет ее вне этой инфраструктуры».

С мая 2027-го за организацию незаконного оборота криптовалют будет грозить уголовная ответственность. Участников сделок могут признать владельцами нелегальных обменников, если сумма сделок превышает 3,5 млн руб. в месяц. За это предусмотрен штраф 300 тыс. руб., в отдельных случаях — лишение свободы до 7 лет.

Чтобы получить статус легального обменника, объем собственных средств должен быть не менее 15 млн руб.

Оформить лицензии компании обязаны до июля 2027 года. Как регулирование скажется на профильном бизнесе, “Ъ FM” обсудил вопрос с управляющим партнером фонда Warp Capital Сергеем Джуринским:

«Закон сильно изменит ландшафт рынка. Его условно можно разделить на ритейл и крупных участников, в том числе частных, которые покупают криптоактивы в больших объемах. Ритейл ляжет под банки с их неудобными приложениями. Крупные участники смогут работать через офшорную компанию в зарубежном контуре.

Банкам будет сложнее забрать этот лакомый кусок. Средние обменники должны переформатироваться и получить лицензии. Но они не смогут выпускать криптоактивы напрямую — обязаны направлять их в депозитарий. В этом основная сложность: теряется суть криптовалюты — что ты можешь перевести ее в любой момент и никто ее не контролирует».

По итогам 2025 года поступления на криптокошельки россиян превысили 32 трлн руб.

Об этом говорится в исследовании Forbes и компании ШАРД. Для сравнения: сумма сопоставима с объемом рынка корпоративных облигаций. На банковские вклады направили в два раза меньше средств, подсчитал Росстат.

Никита Путятин